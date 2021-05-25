Андрей Мецлер: Коронавирус можно отменить, как это сделали в домах престарелых столицы

В домах престарелых столицы после завершения вакцинации не зафиксировано ни одного случая заболеваемости COVID-19. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Как изменилась жизнь пожилых москвичей после того, как они сделали прививку против опасного вируса? На вопросы "РГ" ответил директор пансионата для ветеранов труда N31 Андрей Мецлер.

Андрей Владимирович, в городе из 15 тысяч проживающих в домах-интернатах 80 процентов уже привиты от коронавируса. А в вашем пансионате?

Андрей Мецлер: У нас прививку получили более 90 процентов жителей. Практически все, у кого нет противопоказаний по состоянию здоровья. Массовую вакцинацию мы начали, как только "Спутник V" стал доступен для москвичей старшего возраста, и в феврале ее завершили. Спасибо здравоохранению города: никому для этого никуда ехать не пришлось. К нам на улицу Островитянова приезжала бригада из поликлиники, к которой мы прикреплены - и когда нужно было ввести первый компонент вакцины, и для того, чтобы ввести второй компонент. В основном привитыми поступают и новички. Ну а если кто-то и не прошел еще прививку, то быстро, по своему желанию, ее получает.

Сложно было убедить людей вакцинироваться?

Андрей Мецлер: Наши ветераны - дети советской эпохи. Их с детства прививали от кори, от менингита и массы других заболеваний, и они на личном опыте знают, что лучше вовремя обезопасить себя, чем болеть. Поэтому сообщение о том, что появилась вакцина, которая поможет выжить в пандемию, встретили с боевым настроем.

Были ли у кого-то осложнения, побочные явления после прививки?

Андрей Мецлер: Не зафиксировано ни одного случая осложнений. И это при том, что живет у нас около 500 человек, более 100 из которых - в возрасте 90+, четверым по 100 лет. А Любови Александровне Семеновой исполнилось 104 года.

Изменилась ли как-то жизнь в пансионате после того, как вакцинация осталась позади?

Андрей Мецлер: Коренным образом изменилась сама атмосфера. Ушел страх перед возможностью заболеть. Слово "коронавирус" исчезло даже из разговоров. Люди снова, как прежде гуляют, выходят в город, ходят в магазины, в гости и сами принимают гостей. Более того, убеждают и родственников сделать прививку и начать снова ездить в отпуска, общаться с друзьями. Словом, жить нормальной полноценной жизнью, какой жили до прихода этого страшного вируса. Единственное напоминание о нем, которое у нас еще осталось, - это обязательная термометрия на входе и маски и перчатки. Я считаю, что все- таки стоит поберечься, когда COVID-19 из города еще не ушел. И очень рад тому, что наши ветераны мою точку зрения разделяют.