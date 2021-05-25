Андрей Мецлер: Коронавирус можно отменить, как это сделали в домах престарелых столицы

Андрей Владимирович, в городе из 15 тысяч проживающих в домах-интернатах 80 процентов уже привиты от коронавируса. А в вашем пансионате?
Андрей Мецлер: У нас прививку получили более 90 процентов жителей. Практически все, у кого нет противопоказаний по состоянию здоровья. Массовую вакцинацию мы начали, как только "Спутник V" стал доступен для москвичей старшего возраста, и в феврале ее завершили. Спасибо здравоохранению города: никому для этого никуда ехать не пришлось. К нам на улицу Островитянова приезжала бригада из поликлиники, к которой мы прикреплены - и когда нужно было ввести первый компонент вакцины, и для того, чтобы ввести второй компонент. В основном привитыми поступают и новички. Ну а если кто-то и не прошел еще прививку, то быстро, по своему желанию, ее получает.
Сложно было убедить людей вакцинироваться?
Андрей Мецлер: Наши ветераны - дети советской эпохи. Их с детства прививали от кори, от менингита и массы других заболеваний, и они на личном опыте знают, что лучше вовремя обезопасить себя, чем болеть. Поэтому сообщение о том, что появилась вакцина, которая поможет выжить в пандемию, встретили с боевым настроем.
Были ли у кого-то осложнения, побочные явления после прививки?
Андрей Мецлер: Не зафиксировано ни одного случая осложнений. И это при том, что живет у нас около 500 человек, более 100 из которых - в возрасте 90+, четверым по 100 лет. А Любови Александровне Семеновой исполнилось 104 года.
Изменилась ли как-то жизнь в пансионате после того, как вакцинация осталась позади?
Андрей Мецлер: Коренным образом изменилась сама атмосфера. Ушел страх перед возможностью заболеть. Слово "коронавирус" исчезло даже из разговоров. Люди снова, как прежде гуляют, выходят в город, ходят в магазины, в гости и сами принимают гостей. Более того, убеждают и родственников сделать прививку и начать снова ездить в отпуска, общаться с друзьями. Словом, жить нормальной полноценной жизнью, какой жили до прихода этого страшного вируса. Единственное напоминание о нем, которое у нас еще осталось, - это обязательная термометрия на входе и маски и перчатки. Я считаю, что все- таки стоит поберечься, когда COVID-19 из города еще не ушел. И очень рад тому, что наши ветераны мою точку зрения разделяют.