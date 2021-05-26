Эксперты назвали стоимость открытия своего бизнеса в России

При этом покупка готового бизнеса в этой сфере будет стоить примерно столько же - 950 тысяч. Если не нанимать сторонних сотрудников и привлечь к работе родственников, то сумма сократится до стартовых 180 тысяч рублей, отмечают эксперты.

Входной порог для бизнеса с нуля в сфере дополнительного образования составил 480 тысяч рублей, для готового - от 500 тысяч. Открыть свое дело в сфере оптовой торговли чуть дешевле - от 350 тысяч рублей для нового бизнеса и от 430 тысяч - для готового.

Самый высокий порог входа для готового бизнеса в России у предприятий, специализирующихся на ремонте автомобилей - 3 млн рублей. При этом затраты на открытие такого бизнеса с нуля меньше почти в десять раз - от 350 тысяч рублей.

На втором месте по дороговизне - сфера грузоперевозок, где покупка уже работающего предприятия обойдется в 2,5 млн рублей, а открытие нового бизнеса - от 246 тысяч рублей.

Исследование проводилось на основе анализа данных 175 тысяч клиентов банка "Тинькофф" из сферы МСП.