Названы наиболее популярные среди ИП сферы бизнеса

Проект API Контур.Фокуса определил наиболее популярные среди индивидуальных предпринимателей в России сферы бизнеса. Так, наибольший рост по числу зарегистрированных за последние три года ИП показала IT-сфера - плюс 36%.

Кроме того, число предпринимателей увеличилось в сфере недвижимости (плюс 13,09%) и торговля продуктами питания (плюс 11,86%)

Меньше всего среди ИП стало предпринимателей, которые указывают в качестве основного вида деятельности "прочие персональные услуги" (химчистки, парикмахерские, салоны красоты и так далее). Их количество сократилось на 22,06%.

Больше всего ИП зарегистрировано в Москве (почти 330 тысяч) и Московской области (244, 4 тысячи. Затем идут Краснодарский край (чуть более 200 тысяч) и Санкт-Петербург (166 тысяч).