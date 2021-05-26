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26.05.2021 06:00
Рубрика: Экономика

Названы наиболее популярные среди ИП сферы бизнеса

Текст: Василий Кошкин
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Проект API Контур.Фокуса определил наиболее популярные среди индивидуальных предпринимателей в России сферы бизнеса. Так, наибольший рост по числу зарегистрированных за последние три года ИП показала IT-сфера - плюс 36%.

Кроме того, число предпринимателей увеличилось в сфере недвижимости (плюс 13,09%) и торговля продуктами питания (плюс 11,86%)

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Меньше всего среди ИП стало предпринимателей, которые указывают в качестве основного вида деятельности "прочие персональные услуги" (химчистки, парикмахерские, салоны красоты и так далее). Их количество сократилось на 22,06%.

Больше всего ИП зарегистрировано в Москве (почти 330 тысяч) и Московской области (244, 4 тысячи. Затем идут Краснодарский край (чуть более 200 тысяч) и Санкт-Петербург (166 тысяч).

Экономика Бизнес Малый бизнес

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