Как добиться, чтобы прививку от коронавируса сделали 70% населения

События последних дней дали основания предположить, что в кабинетах чиновников разные мнения о том, как ускорить вакцинацию . Сначала о том, что "в определенной ситуации в интересах государства" прививки могут быть обязательными, высказался один из высокопоставленных руководителей, чуть позже идею решил реализовать губернатор Якутии. Но в обоих случаях быстро появились смягчающие "разъяснения". В итоге Владимир Путин счел необходимым лично расставить акценты: никакой принудиловки, убеждать, а не заставлять.

Казалось, тема закрыта. Но проблема-то не ушла. Да, палкой гнать народ на прививку нельзя, но добиваться, чтобы 60-70% населения вакцинировались - жизненно важно. Иначе мы будем приближаться к коллективному иммунитету самым трудным путем - через рост числа переболевших.

При этом отдаленные последствия, чем дальше в лес, вылезают все больше. Вот и экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова, положившая много сил на создание в стране системы сосудистой помощи, заявила вчера, что серьезные сосудистые и неврологические проблемы проявляются со временем даже у тех, кто болел легко. Глядишь, так вылетим в трубу и по экономике, и по человеческим потерям. За последний год смертность серьезно выросла, на подходе и рост инвалидизации. Ну, не делает COVID нацию здоровее. Значит, надо думать, как все же побуждать людей привиться.

Те методы, которые сегодня в ходу, похоже, не работают. Постеры с известными артистами и врачами, которые вопрошают: "Ты привился?!", похоже, мало кто замечает. Не любят у нас такой агитации "в лоб" - безапелляционной и примитивной. Один известный доктор в сердцах сказал мне: "Надо каждый день показывать по телевизору, что творится в "красной зоне" сейчас, через полтора года после начала пандемии, - может, тогда антивакцинальщики притихнут". Может, и прав, судить сложно.

В разных странах действуют на ускорение вакцинации по-разному. Иногда доходит до анекдота - губернатор штата Нью-Джерси, например, пообещал наливать привившимся по бокалу бесплатного пива.

А в Польше устроили лотерею - пообещали, что каждый 2000-й вакцинированный получит 115 евро. В Москве тоже решено поощрять пенсионеров - привившимся мэрия выплачивает по тысяче рублей. Планируются и другие бонусы - скидки в магазинах, например.

Да, палкой гнать народ на прививку нельзя, но добиваться, чтобы 60-70% населения вакцинировались - жизненно важно

В Израиле, где привили более 60% населения и остановили эпидемию, действуют по-другому. Антипрививочников не увольняют, но предлагают посидеть дома в неоплачиваемом отпуске и "подумать". А привитым выдают "зеленые паспорта" - по ним пускают в рестораны, концертные залы.

Между тем в нашей жизни есть и правовая база, и многолетняя практика, когда вакцинация, по сути, уже обязательна. Например, геологов и вахтовиков, которые трудятся на территориях, эндемичных по энцефалитному клещу, без прививки к работе не допускают.

Если говорить о COVID-19, логично вспомнить о врачах, учителях, продавцах - тех, кто каждый день контактирует с людьми. Или возьмем соцработников, сиделок, которые помогают престарелым - как не требовать прививки для них?

Одна из последних новостей - законопроект о внесении прививки против COVID-19 в Национальный календарь. Некоторые СМИ сделали вывод: если поправка будет принята, это даст основания региональным властям требовать прививки от тех же учителей и врачей.

"Есть сугубо экономическая причина появления законопроекта: массовая вакцинация, которая проводится сейчас, финансируется из резервного фонда правительства. А обеспечение Нацкалендаря прививок позволит закупать вакцины за счет средств федерального бюджета, - пояснила "РГ" юрист по медицинской практике, основатель "Факультета медицинского права" Полина Габай. - По общему правилу в Российской Федерации вакцинация добровольная. В соответствии со статьей 5 Федерального закона "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" граждане имеют право на отказ от профилактических прививок. Соответственно, одним внесением какой-либо прививки в Национальный календарь общий добровольный характер вакцинации не меняется".

Надо признать: есть столкновение интересов тех, кто готов привиться, и противников вакцинации. Надо понимать, что первые не только защищают от инфекции лично себя, но и "работают" на общество - на создание коллективного иммунитета. Вторые не хотят рисковать собой (из-за пусть редких, но все же возможных осложнений), но по сути пользуются (когда привитых будет много) результатами усилий других.

Надо признать: есть столкновение интересов тех, кто готов привиться, и противников вакцинации

Поэтому, очевидно, справедливо поощрять привитых и как-то ограничивать непривитых. Этот баланс, собственно, и пытаются поддерживать все государства. "При этом вакцинация не должна и не может быть строго принудительной, - напомнил сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев. - Существуют люди, которым прививки противопоказаны".

Мнение

Ольга Митева, член Ассоциации юристов России:

- В соответствии с Конституцией РФ и законодательством об основах охраны здоровья граждан медицинское вмешательство, включая вакцинацию, производится при условии предварительного согласия гражданина. Это означает, что принудительная вакцинация исключена законодательством.

Однако по Закону "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" отсутствие профилактических прививок влечет отказ в приеме на работу или отстранение от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными заболеваниями. Перечень таких работ утверждается правительством РФ. Список прививок содержится в Национальном календаре профилактических прививок, который утвержден минздравом.

Вакцина от COVID-19 не включена в календарь прививок, ввиду чего отстранение от работы по причине отсутствия вакцинации от коронавирусной инфекции не допускается. Кроме того, ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" наделяет главных государственных санитарных врачей и их заместителей полномочиями при угрозе возникновения и распространения инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, выносить мотивированные постановления о проведении профилактических прививок гражданам или отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям. Однако, опять же, прививка от ковида не включена в перечень профилактических, поэтому отсутствует юридическая возможность обязать человека пройти вакцинацию от SARS-CoV-2.

Необходимость принятия поправок в законодательство для обязательной вакцинации от COVID-19 отсутствует. Государство должно разъяснять гражданам преимущества получения прививки, принимать меры по распространению информации о последствиях заражения, поощрять граждан, принявших решение обезопасить себя и окружающих. Принуждение граждан проходить вакцинацию приведет к росту социальной напряженности и недоверию к вакцинам, что негативно скажется на темпах вакцинации населения. Ограничений для лиц, не привитых от новой коронавирусной инфекции, не предусмотрено.

Работодатель не имеет юридической возможности обязать своих работников вакцинироваться. В случае неправомерных действий в виде отстранения или увольнения необходимо обращаться с жалобами в трудовую инспекцию и прокуратуру.

Подготовил Владислав Куликов