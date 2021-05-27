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27.05.2021 05:00
Рубрика: Экономика

Роспотребнадзор объяснил, может ли интернет-магазин менять цену товара

Текст: Ирина Жандарова
Цены на товары в интернет-магазинах меняются все время, проводятся акции и распродажи. И покупатели сталкиваются с тем, что дорожает уже выбранный товар. В какой момент продавец еще может повысить цену, пояснили "Российской газете" в Роспотребнадзоре.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Фиксация цены происходит в момент заключения договора между покупателем и интернет-магазином, отметили в ведомстве. Конечно, никакие бумаги по факту покупатель не подписывает. Договор считается заключенным с момента получения продавцом сообщения потребителя о намерении приобрести конкретный товар. Таким моментом является не выбор товара или его помещение в папки "избранное", "корзина". И даже не факт оплаты товара.

Фото: Денис Русинов/ИТАР-ТАСС
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Самым важным является момент оформления заказа с присвоением ему номера. Тем самым продавец предоставляет потребителю подтверждение заключения договора розничной купли-продажи на условиях оферты, которая содержит существенные условия этого договора. Вместо номера может быть использован другой способ идентификации заказа, который позволяет узнать подробности о выбранных товарах и их количестве, условиях приобретения и цене.

"Изменить цену, объявленную в момент оформления заказа, продавец уже не вправе", - отметили в Роспотребнадзоре. При этом оплачен товар или еще нет, не имеет значения. Если продавец отказывается продать товар по той цене, которая указана в подтверждении - это повод обратиться к нему с претензией, а в последующем - в суд.

На практике интернет-магазины регулярно пытаются изменить цену оформленных товаров или отказаться от их выдачи. В Роспотребнадзоре приводят пример такого спора: потребитель оформил на сайте заказ на приобретение телефона со скидкой 99% и оплатил его, но продавец отменил заказ. Он пояснил, что цена товара была указана ошибочно, на сайте интернет-магазина произошел технический сбой. Эти доводы не помогли. Суд поддержал потребителя и обязал продавца передать товар (апелляционное определение Волгоградского областного суда от 25.09.2019 по делу № 33-12535/2019).

Не помогут менять стоимость товара по своему усмотрению и внутренние правила магазинов. Так, недавно Роспотребнадзор признал ущемляющими права потребителей правила интернет-торговли, установленные ПАО "Детский мир". Ими предусматривалась возможность магазина отказаться от выполнения заказа, если после его получения обнаруживалась техническая ошибка, в том числе некорректное отображение цены на сайте.

За минувшие пять лет количество обращений в Роспотребнадзор, касающихся сферы продажи товаров дистанционным способом, увеличилось в 4 раза, до 37 тысяч.

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