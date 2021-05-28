Роспотребнадзор рекомендовал вакцинироваться переболевшим COVID-19

Гражданам, которые переболели коронавирусной инфекцией, стоит сделать прививку от COVID-19 через несколько месяцев после выздоровления. Такую рекомендацию дал Роспотребнадзор. В ведомстве объяснили данный совет отсутствием достоверных данных о длительности и эффективности естественного иммунитета.

"У людей, которые выздоравливают после COVID-19, развивается естественный иммунитет к вирусу, - говорится в опубликованном сообщении Роспотребнадзора, - но пока достоверно неизвестно, как долго он длится и насколько хорошо вы защищены".

В ведомстве также подчеркнули, что все отечественные вакцины способны обеспечить надежную защиту от коронавируса. По словам экспертов, хоть и наблюдались случаи заражения коронавирусом после вакцинации, их очень мало, и болеют те пациенты, которые не соблюдали меры предосторожности или не получили необходимое количество доз препарата.