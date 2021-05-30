Глава РФПИ: Во всем мире есть ажиотажный спрос на "Спутник V"

"Мы видим действительно абсолютно ажиотажный спрос на российскую вакцину во всем мире, и это связано с тем, что она показывает лучшие результаты и с точки зрения эффективности, и с точки зрения безопасности", - сказал Кирилл Дмитриев.

Он считает, что об эффективности "Спутника V" говорят не только отечественные исследования. Подобные результаты получены в Мексике, Аргентине, Венгрии и многих других странах, где есть опыт использования российской вакцины.

Вакцина "Спутник V" показала эффективность на уровне 97,6% после прививки обоими компонентами препарата. Сейчас вакцина зарегистрирована в странах, где живут свыше 3 млрд человек. Европейское медицинское агентство 4 марта тоже начало проводить последовательную экспертизу вакцины.