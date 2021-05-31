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Рубрика: Общество

Первый доброволец получил прививку многовариантной вакциной против COVID-19

Текст: Ирина Невинная
Начались клинические испытания новой многовариантной вакцины второго поколения от COVID-19. Об этом сообщила французская биотехнологическая компания OSE Immunotherapeutics, ключевым направлением которой являются разработки в области иммунотерапии.
Фото: Ethan Miller/Getty Images via AFP Фото: Ethan Miller/Getty Images via AFP
Фото: Ethan Miller/Getty Images via AFP

При разработке вакцины ее создатели использовали участки генома не только нынешнего коронавируса SARS-CoV-2, но и предыдущих опасных разновидностей коронавирусов, вызывающих атипичную пневмонию (SARS) и ближневосточный респираторный синдром или "верблюжий грипп" (MERS). Прививку новым препаратом получил первый доброволец, - пишет ресурс Фармпром.рф.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
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В клиническом испытании фазы I будет оцениваться безопасность, реактогенность и иммуногенность двух доз вакцины CoVepiT у 48 здоровых взрослых добровольцев. Разработчики планируют тестировать вакцину с участием людей, которые уже получали прививку от COVID-19 другой зарегистрированной вакциной, а также невакцинированных участников.

"Мы с нетерпением ждем подтверждения эффективности нашей вакцины, обеспечивающей людям широкую и долгосрочную защиту от COVID-19 и его различных вариантов коронавируса, особенно для более уязвимых подгрупп населения. Следующие этапы разработки CoVepiT уже находятся в стадии подготовки и могут распространиться на другие европейские страны, а также наблюдается прогресс в усилиях по индустриализации и производству", - прокомментировал начало испытаний генеральный директор OSE Алексис Пейролес.

Результаты доклинических исследований и исследований ex vivo на людях, как сообщают разработчики, показали потенциал вакцины для генерации Т-клеток памяти с долгосрочным защитным эффектом от COVID-19.

CoVepiT - это многоцелевая, многовариантная вакцина нового поколения. Для ее разработки создатели проанализировали более 67 тысяч геномов нынешнего коронавируса, а также предыдущих коронавирусов (CoV), вызывающих у человека тяжелый острый респираторный синдром (SARS) и ближневосточный респираторный синдром (MERS). В результате для вакцины были отобраны наиболее перспективные эпитопы с наименьшей вероятностью естественной мутации. Вакцина нацелена на 11 вирусных белков (включая шип [S], мембранный белок [M], нуклеокапсид [N] и несколько неструктурных белков). Ее создатели ставили целью охватить все первоначальные и новые варианты SARS-CoV-2, выявленные в мире на сегодняшний день, чтобы обеспечить полноценную защиту от изменяющегося коронавируса.

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