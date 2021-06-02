Эндокринолог: Чем особенно опасен COVID-19 для людей с диабетом

Почему людям с сахарным диабетом особенно опасно болеть коронавирусной инфекцией, рассказала проректор по научной работе Ростовского государственного медицинского университета, профессор, доктор медицинских наук, врач-эндокринолог Наталья Волкова.

Улица с двусторонним движением

Наталья Ивановна, чем же так опасен коронавирус для людей с диабетом? И насколько высоки риски тяжелого течения болезни?

Наталья Волкова: В три или даже в четыре раза. Это связано с тем, что у людей с диабетом есть особенности иммунного статуса и иммунного ответа - очень активная выработка провоспалительных агентов цитокинов. Именно это серьезно влияет на развитие осложнений. К примеру, на образование цитокинового шторма - увеличение количества тромбогенных факторов крови, как следствие - тромбообразование.

Что может усугубить COVID-19 для больного диабетом человека?

Наталья Волкова: Помимо цитокинового шторма, существует высокий риск тяжелых поражений легких. Это связано с возможным нарушением в гене, отвечающем за выработку ангиотензин-превращающего фермента 2 типа. Можно сказать, что для легких он - защитник, броня.

Ну и, наверное, самое главное - инфицирование вирусом приводит к существенному нарушению углеводного обмена. Происходит это как за счет стрессовой гипергликемии, так и за счет усугубления инсулиновой резистентности, общих инфекционных проблем, когда потребность в инсулине резко возрастает. Некую дополнительную роль "играют" и препараты, которые используются в лечении COVID19.

Вся эта цепочка факторов образует замкнутый круг: некомпенсированный диабет является фактором риска развития ковида, сам вирус приводит к дестабилизации углеводного обмена, что, в свою очередь, влечет повышение выработки провоспалительных цитокинов и более тяжелому течению заболевания. Не случайно на Всемирном конгрессе эндокринологов в прошлом году COVID-19 и сахарный диабет назвали "улицей с двусторонним движением".

Диета и вакцинация

Как человеку с диабетом не заболеть коронавирусом? Помимо общеизвестных мер профилактики, о чем еще нужно знать?

Наталья Волкова: Во-первых, самой эффективной профилактикой инфекционных заболеваний в мире является вакцинация. Это самый надежный способ защиты от инфекции и от ее тяжелых последствий. Во-вторых, важным фактором является достижение компенсации углеводного обмена.

Что принимать, какие витамины, какую диету рекомендуете? Может, дополнительные препараты?

Наталья Волкова: Хороший и правильный вопрос. Диета должна быть полноценной и физиологической (то есть учитывать потребности организма в белках, жирах, углеводах и так далее).

Целесообразно участить определение глюкозы, а при первых признаках или симптомах, которые человеку не понятны, сразу обращаться к специалисту. Никаких волшебных и чудесных таблеток не существует: простые правила и контакт с лечащим врачом.

Многие сомневаются: как быть с вакцинацией? С одной стороны, говорят: с осторожностью, с другой, именно люди с диабетом тяжелее переносят ковид. Что делать - прививаться или нет?

Наталья Волкова: Как человек современный, стоящий исключительно на научных позициях, я выступаю за прививки, всегда и от всего, от чего они созданы.

Совет экспертов НМИЦ эндокринологии Минздрава России принял решение о целесообразности проведения вакцинации от COVID-19 больным сахарным диабетом 1 типа, 2 типа и другими более редкими вариантами диабета (кроме гестационного).

Их в России пять миллионов

Наталья Ивановна, а сколько людей сейчас страдают сахарным диабетом?

Наталья Волкова: За последние двадцать лет отмечен рост количества людей с диабетом примерно в три раза. По данным Международной ассоциации эндокринологов, на нашей планете проживают 465 миллионов человек, страдающих сахарным диабетом.

В том числе в России на начало 2020 года - более пяти миллионов человек. Около 90-95 процентов - это сахарный диабет второго типа, все остальное - это СД 1 типа и другие более редкие типы.

Хочу отметить, что сахарный диабет - не приговор. С ним можно жить долгие годы. Важно соблюдать режим питания, заниматься спортом в разумных пределах, строго следить за уровнем глюкозы. Тогда организму, столкнувшемуся с новой коронавирусной инфекцией, будет значительно легче сопротивляться.

Очень много примеров, в том числе в Ростове-на-Дону, когда медикам удавалось спасти людей с сахарным диабетом тяжелых типов благодаря грамотному лечению и правильному отношению пациенту к своему здоровью.