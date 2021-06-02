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02.06.2021 21:08
Рубрика: Экономика

Медицина получила импульс

Пандемия показала актуальность инвестиций в здравоохранение
Текст: Федор Андреев
Российская газета - Спецвыпуск № 121(8472)
Год, прошедший под знаком коронавируса, расширил круг задач, которые предстоит решать здравоохранению.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Выросла потребность в организации удаленного наблюдения за пациентами и получения "второго мнения" врача, в научных разработках, их консолидации с мировыми, а также в трансфере передовых технологий. В ближайшие пять лет, говорят эксперты, медуслуги станут одним из самых динамично растущих сегментов рынка. Темпы его роста могут составить до 10-15 процентов в год.

Почта России может стать частью цифрового контура здравоохранения

Уже практически повсеместно прошла базовая информатизация медицины. У большинства врачей есть компьютеры, подключенные как минимум к внутренним защищенным сетям. Закуплены и поставлены различные медицинские информационные системы. Во многих регионах уже ведутся вполне качественные электронные медицинские карты. Практически везде появились цифровые сервисы для пациентов - запись к врачу через интернет, сайты медицинских организаций со справочной информацией.

Идет развитие личного кабинета пациента "Мое здоровье" на Едином портале госуслуг, призванном стать единым окном входа в цифровое здравоохранение для граждан страны. Исследование, проведенное Институтом статистических исследований и экономики знаний НИУ "Высшая школа экономики" в 2020 году, показало, что услуги в сфере здравоохранения остаются самыми востребованными среди государственных электронных услуг. По численности пользователей они на треть опережают сервис в сфере налогов и сборов. А общее развитие цифровой медицины связывают с внедрением электронных медицинских карт, развитием системы мониторинга пациентов, особенно с тяжелыми хроническими заболеваниями.

Привлекательность этого сегмента рынка отражается и в росте инвестиций в него. Особенно когда для инвесторов создаются привлекательные условия. Так, в проект Международного медицинского кластера в столице инвесторов привлекают условия, специально созданные для иностранных участников кластера законом № 160-ФЗ. Лучшие мировые клиники могут работать на территории ММК по международным протоколам, применять незарегистрированные у нас в стране, но прошедшие эту процедуру в странах ОЭСР лекарства, технологии и оборудование.

Услуги в сфере здравоохранения остаются самыми востребованными среди государственных электронных услуг

На фоне пандемии одной из самых востребованных технологий стал искусственный интеллект (ИИ). Он помогает повысить точность диагностик, предоставляет возможность иметь личного медицинского ассистента в мобильном телефоне. ИИ уже способен не хуже врачей диагностировать болезни глаз, сердечно-сосудистые заболевания, некоторые виды рака. Эксперты полагают, что в скором времени 80 процентов объема рутинной работ врачей будут выполнять компьютеры.

В этой сфере работают уже тысячи компаний, создающих продукты на базе ИИ, а рынок исчисляется десятками миллиардов долларов и продолжает рост. По оценкам Market Data Forecast, к 2025 году его объем достигнет 31 миллиарда долларов. Основным драйвером развития ИИ в медицине эксперты называют телемедицинские технологии.

Экономика Отрасли Фарминдустрия

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