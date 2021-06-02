Пандемия показала актуальность инвестиций в здравоохранение

Выросла потребность в организации удаленного наблюдения за пациентами и получения "второго мнения" врача, в научных разработках, их консолидации с мировыми, а также в трансфере передовых технологий. В ближайшие пять лет, говорят эксперты, медуслуги станут одним из самых динамично растущих сегментов рынка. Темпы его роста могут составить до 10-15 процентов в год.
Уже практически повсеместно прошла базовая информатизация медицины. У большинства врачей есть компьютеры, подключенные как минимум к внутренним защищенным сетям. Закуплены и поставлены различные медицинские информационные системы. Во многих регионах уже ведутся вполне качественные электронные медицинские карты. Практически везде появились цифровые сервисы для пациентов - запись к врачу через интернет, сайты медицинских организаций со справочной информацией.
Идет развитие личного кабинета пациента "Мое здоровье" на Едином портале госуслуг, призванном стать единым окном входа в цифровое здравоохранение для граждан страны. Исследование, проведенное Институтом статистических исследований и экономики знаний НИУ "Высшая школа экономики" в 2020 году, показало, что услуги в сфере здравоохранения остаются самыми востребованными среди государственных электронных услуг. По численности пользователей они на треть опережают сервис в сфере налогов и сборов. А общее развитие цифровой медицины связывают с внедрением электронных медицинских карт, развитием системы мониторинга пациентов, особенно с тяжелыми хроническими заболеваниями.
Привлекательность этого сегмента рынка отражается и в росте инвестиций в него. Особенно когда для инвесторов создаются привлекательные условия. Так, в проект Международного медицинского кластера в столице инвесторов привлекают условия, специально созданные для иностранных участников кластера законом № 160-ФЗ. Лучшие мировые клиники могут работать на территории ММК по международным протоколам, применять незарегистрированные у нас в стране, но прошедшие эту процедуру в странах ОЭСР лекарства, технологии и оборудование.
На фоне пандемии одной из самых востребованных технологий стал искусственный интеллект (ИИ). Он помогает повысить точность диагностик, предоставляет возможность иметь личного медицинского ассистента в мобильном телефоне. ИИ уже способен не хуже врачей диагностировать болезни глаз, сердечно-сосудистые заболевания, некоторые виды рака. Эксперты полагают, что в скором времени 80 процентов объема рутинной работ врачей будут выполнять компьютеры.
В этой сфере работают уже тысячи компаний, создающих продукты на базе ИИ, а рынок исчисляется десятками миллиардов долларов и продолжает рост. По оценкам Market Data Forecast, к 2025 году его объем достигнет 31 миллиарда долларов. Основным драйвером развития ИИ в медицине эксперты называют телемедицинские технологии.