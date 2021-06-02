В МЭР сочли неэффективными прямые выплаты на открытие бизнеса

Механизм прямого финансирования для открытия бизнеса показал свою неэффективность. Об этом рассказала замглавы Минэкономразвития Татьяна Илюшникова в интервью ТАСС.

"Да, такая раздача слонов оказалась неэффективной. Мы отказались от прямого распределения средств на открытие дела", - сказала она.

По словам Илюшниковой, для открытия бизнеса нужен опыт и компетенции. "А когда ты просто получаешь деньги на открытие, не понимая, как будешь его делать, - это не работает", - отметила собеседница агентства.

Замминистра рассказала, что последние опросы Минэкономразвития выявили потребность почти половины представителей малого и среднего предпринимательства в наличии соответствующих компетенций. "Речь идет не о классическом образовании, а о скиллах в тех или иных сферах. Например, в сфере маркетинга или продвижения в социальных сетях. Поэтому и меры поддержки в том числе будут ориентированы на развитие и прокачку этих выпадающих компетенций или их замещение в государственной инфраструктуре", - заключила Илюшникова.