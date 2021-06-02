В "Векторе" рассказали, как долго сохраняется иммунитет после "ЭпиВакКороны"

Иммунитет после вакцинации препаратом "ЭпиВакКорона", по предварительным данным, будет сохраняться в течение года. Об этом рассказал генеральный директор центра "Вектор" Ринат Максютов в ходе выступления в Совете Федерации.

"Предварительно мы говорим о том, что в течение года иммунитет будет сохраняться", - цитирует его ТАСС.

По словам Максютова, соответствующие выводы были сделаны после результатов исследований первой группы добровольцев, сделавших прививку девять месяцев назад. У всех испытуемых иммунитет сохранился на достаточно высоком уровне.

Напомним, в России сейчас зарегистрированы четыре отечественные вакцины от COVID-19: векторные "Спутник V" и "Спутник Лайт" Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Министерства здравоохранения РФ; пептидная "ЭпиВакКорона", разработанная государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора; цельновирионный "КовиВак" Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова Российской академии наук.