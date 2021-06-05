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05.06.2021 18:24
Рубрика: Общество

В Минздраве оценили необходимость ревакцинации от COVID-19

Текст: Ирина Невинная
В России пока не приняли решения о необходимости проведения кампании по ревакцинации от COVID-19, но в Минздраве не исключают такую возможность. Об этом сообщил глава министерства Михаил Мурашко. "Сейчас мы это все оцениваем - идут наблюдения, исследования как в нашей стране, так и за рубежом. Пока мы видим, что риск повторного заболевания невысокий. Но, в том числе, нужно оценивать и ситуацию в дальнейшем, как будет себя вести инфекция, вирус", - сказал министр в интервью ТАСС.
Фото: Константин Завражин/РГ Фото: Константин Завражин/РГ
Фото: Константин Завражин/РГ

В то же время создатели вакцин "ЭпиВакКорона" и "КовиВак", представляя свои разработки, подчеркивали, что этими препаратами можно прививаться многократно, и в дальнейшем есть возможность обновлять состав вакцины с учетом появления новых измененных штаммов коронавируса.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Гинцбург: Для производства вакцины "Спутник V" не нужны яйца

Но пока не ясно, какова длительность поствакцинального иммунитета - по "ЭпиВакКороне" и "КовиВаку", по мнению производителей (ГНЦ "Вектор" и НИЦ имени Чумакова), прививка обеспечит защиту от COVID-19 минимум в течение года. Что касается "Спутника V", глава НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург высказал убежденность, что иммунный ответ будет обеспечен два года. Но все эти "проектировки", конечно, еще предстоит проверить на практике.

"Вы же видите, что мы обновляем свои знания, получаем новые статистические данные, получаем новые научные данные тестирования вируса в лабораториях - как в лабораториях Минздрава, так и Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), Роспотребнадзора, в ряде других", - пояснил Михаил Мурашко. Он также уточнил, что по конкретным случаям принимать решение о ревакцинации должен врач.

Так, например, в отношении "ЭпиВакКороны" заявлялось, что в некоторых случаях (например, у пожилых людей и хронических больных, у которых иммунная система работает недостаточно активно), может потребоваться введение третьей дозы вакцины, усиливающей защитный эффект. Такие исследования сейчас проводит ГНЦ "Вектор".

"В настоящий момент мы к ревакцинации спокойно относимся и рекомендуем, если только непосредственно ваш лечащий врач определит какие-то показания для этого", - пояснил министр.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Вакцинация от коронавируса

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