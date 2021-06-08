Минздрав: Вакцинация от коронавируса останется добровольной

Принцип добровольности вакцинации сохранится в случае внесения прививки от коронавирусной инфекции в национальный календарь. Об этом заявил на пленарном заседании Госдумы замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев.

В ходе рассмотрения соответствующего законопроекта в первом чтении председатель Госдумы Вячеслав Володин попросил уточнить эту тему. Ранее спикер уже заявлял, что по поправкам поступает очень много обращений от граждан: люди волнуются, что вакцинация станет обязательной вне зависимости от их желания.

"Принцип добровольности сохраняется, и ни в коем мере он в данном законопроекте не регламентируется", - сказал Гриднев.

Он подчеркнул, что внесение вакцинации от коронавируса в национальный календарь прививок необходимо в первую очередь для урегулирования вопросов, связанных с определением источника финансирования. Дело в том, что сейчас вакцины закупаются за счет средств резервного фонда правительства России. И для того, чтобы полностью охватить население прививками, необходимо урегулирование этого вопроса на уровне федерального закона.

Депутаты заметили, что нельзя допустить увольнений сотрудников, не сделавших прививки. А такой риск есть. Вячеслав Володин отметил, что, согласно статье 5 Федерального закона "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", отсутствие профилактических прививок влечет отказ в приеме граждан на работу, либо отстранение граждан от работы, выполнение которой связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями.

"Возможно, правильно взять и ко второму чтению принять поправку, где четко сказать, что прививка от коронавируса - дело добровольное, - предложил Вячеслав Володин. - То, о чем сказал президент… Если только мы сейчас говорим "нет, это добровольно", а норма предполагает, что кого-то уволят или начнут принуждать, это недопустимо".