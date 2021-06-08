В каких парках столицы можно посетить бесплатные беговые тренировки

В условиях пандемии москвичи не спешат вернуться в душные фитнес-клубы. Тем более летом. Да и абонементы в спортзалы сейчас не из дешевых. Но если позаниматься спортом все-таки хочется, есть сносная антиковидная альтернатива - бесплатные тренировки на открытом воздухе. Например, можно заняться бегом.

Мама, беги

Скажем, любой желающий может присоединиться к субботним забегам популярного движения parkrun - утренним пятикилометровым пробежкам по городским паркам. Они объединяют в Москве уже 35 тысяч человек. Первый в мире парковый забег прошел в 2004 году в пригороде Лондона. Его организовал англичанин Пол Синтон-Хьюитт, которого можно считать отцом-основателем parkrun. Он придумал утренние пробежки в зеленых зонах отдыха для своих друзей и местных любителей бега. Однако со временем его идея переросла в нечто большее: у спортивного движения появились собственные отделения по всему миру.

В России parkrun "прописался" с 2014 года, покорив несколько городов, включая Москву. По словам организаторов, больше года из-за коронавируса столица не видела "зеленых" пробежек. В апреле они наконец вернулись. "Чтобы это произошло, потребовалось провести огромную работу - получить все необходимые согласования от администраций парков и Роспотребнадзора, разработать руководство по проведению паркран в условиях пандемии, ознакомить с ним все команды волонтеров, - рассказал "РГ" руководитель parkrun-Россия Максим Егоров. - Обязательное ношение масок и перчаток, соблюдение соцдистанции, отмена общих фото и чаепитий после пробежек... Согласитесь, после того как мы столько лет приучали участников к "обнимашкам" и "вкусняшкам", очень непросто перестроиться. Но, как мне кажется, все получилось, уникальную дружескую и инклюзивную атмосферу движения удалось сохранить".

Участие в пробежках бесплатное. Нужно лишь прийти в один из парков к 9.00. Присоединиться может любой желающий вне зависимости от возраста и уровня физподготовки. По словам Егорова, часто на пробежки приходят семьями, что позволяет приобщать к спорту и детишек. В основном от четырех лет. "Паркрану, как и любви, все возрасты покорны, поэтому среди наших участников есть и опытные - в возрасте более 80", - отметил Максим Егоров.

В условиях пандемии есть важное правило - нужно соблюдать дистанцию и другие меры предосторожности. Организаторы напоминают: при малейших признаках простуды лучше остаться дома.

Перед выходом в парк нужно один раз зарегистрироваться на сайте parkrun.ru и получить индивидуальный штрихкод. С его помощью можно будет отслеживать свои результаты и участвовать в любых забегах проекта как в нашей стране, так и по всему миру.

Трассу выбирайте по своему вкусу: ровную или с подъемами и спусками, с лесными тропами или асфальтированными дорожками. Например, в парке "Северное Тушино" можно совместить приятное с полезным: и пробежаться, и видами полюбоваться - часть маршрута проходит вдоль набережной Химкинского водохранилища.

Не ради скорости

Субботние пробежки на данный момент проводятся в 20 парках Москвы, с 19 июня планируется рестарт еще двух точек - в Тимирязевском парке и Измайлове. А 26 июня стартует новый паркран в парке 850-летия Москвы. На этом география проекта не останавливается. По словам Егорова, узнав о движении, люди загораются идеей открыть паркран рядом с домом и отправляют заявки через соцсети или пишут на почту russia@parkrun.com.

- Мы не отказываем никому, ведь наша стратегия - паркран должен быть там, где того требует сообщество, - подчеркивает собеседник "РГ". - Команда опытных амбассадоров помогает энтузиастам пройти все шаги по рождению нового паркрана.

В среднем на забег, говорит Егоров, приходят 50-60 человек. В каких-то парках каждую субботу собираются больше сотни, а где-то - всего 20 человек. "Мы не выделяем отдельные популярные паркраны, ведь каждый из них дорог кому-то именно таким, какой он есть сейчас, - объясняет руководитель проекта. - Есть свое очарование в паркране на 20 человек, где все друг друга знают по именам и дружат семьями. Но здорово и когда паркран массовый, тогда каждую неделю создается атмосфера настоящего спортивного праздника".

В субботних пробежках по паркам участвуют горожане разных возрастов: и маленькие дети, и пенсионеры. Часто приходят семьями

Организаторы советуют адекватно оценивать свои силы и консультироваться с врачом. Однако скорость в паркране уходит на второй план, главное - удовольствие от бега.

- Дистанцию можно пробежать, а можно пройти - скандинавской или простой ходьбой. С друзьями, с коляской, с ребенком или с собакой. Главное - активно встретить утро субботы в компании единомышленников, - объяснил Егоров. - Не важно, в какой вы находитесь спортивной форме, какого вы пола, возраста или убеждений - на старте паркрана все равны. Здесь никто не приходит последним, потому что это прерогатива специального волонтера - замыкающего.

Тем временем

Бесплатные беговые тренировки в Москве устраивают еще два клуба. Первый - Nike Run Club. С помощью одноименного мобильного приложения можно делиться результатами с другими и записываться на бесплатные пробежки по городу. Второй - Wake and run. Эти ребята для своих тренировок предпочитают центральные улицы Москвы, "Кузьминки" и парк Олимпийской деревни.

Кстати

В каких парках можно присоединиться к участникам parkrun?

парк "Ангарские пруды";

Бабушкинский парк;

парк Дружбы;

музей-заповедник "Коломенское";

парк "Кузьминки";

ландшафтный парк "Митино";

парк "Северное Тушино";

парк "Сокольники";

парк "Фили";

музей-заповедник "Царицыно";

Битцевский лес;

Черневские пруды в Южном Бутове;

лесопарк имени 50-летия Октября;

лесопарковая зона между 1-м и 5-м микрорайонами Зеленограда;

Москворецкий парк;

Покровское-Стрешнево;

"Филатов Луг";

Покровский парк;

Михалково;

Парк Горького.