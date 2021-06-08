Стало известно, где проверить антитела после прививки "ЭпиВакКороной"

Проверить уровень антител после вакцинации "ЭпиВакКороной" теперь можно в коммерческих лабораториях. Ранее тестирование было доступно лишь в государственных поликлиниках при наличии в них специальных диагностических систем, сообщили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве пояснили, что поствакцинальные тесты для тех, кто привился "ЭпиВакКороной", должны быть наиболее чувствительные и разработаны с учетом особенностей формирования иммунитета в ответ на введение пептидного препарата.

"Вакцина "ЭпиВакКорона" не обременяет иммунную систему выработкой антител, которые не играют роли в борьбе с инфекцией. Она формирует только те из них, которые распознают определенные участки белка коронавируса: с помощью них он обманывает наш организм и проникает в него", - пояснили в Роспотребнадзоре. В ведомстве подчеркнули, что большинство тест-систем ищут антитела ко всему вирусу. Поэтому их чувствительности может быть недостаточно.

Оценка поствакцинального иммунитета для тех, кто привился "ЭпиВакКороной" уже доступна в лабораторной службе "Хеликс", в ближайшее время к проекту подключатся сети "Гемотест" и "Ситилаб".

Отмечается, что проверять уровень антител после вакцинации "ЭпиВакКороной" целесообразно не ранее, чем через 42 дня после первой прививки. При себе рекомендуется иметь сертификат о вакцинации этим препаратом.

"ЭпиВакКорона" - вторая зарегистрированная в России вакцина против коронавируса. Как пояснили в Роспотребнадзоре, она менее реактогенна, чем другие, это значит, что и прививка должна переносится легче. Именно поэтому ее рекомендуют гражданам с хроническими заболеваниями и в возрасте старше 65 лет.

Россия начинает поставлять "ЭпиВакКорону" в зарубежные страны. Соглашение о поставке вакцины в государства Латинской Америки - Венесуэлу и Бразилию, - подписано в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума.