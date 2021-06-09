Минздрав предложил лечить в детских онкоклиниках пациентов до 21 года

Лечить пациентов с онкологией в детских поликлиниках и больницах будут до достижения ими 21 года. Поправки к программе госгарантий об этом, разработанные Минздравом, проходят общественное обсуждение.

Согласно документу, лечение онкологических заболеваний у детей не должно прерываться, а потому после наступления совершеннолетия они могут продолжить получать его в детских медорганизациях, оказывающих помощь по профилю "онкология".

"Пациентов с отдельными онкологическими заболеваниями могут оставить в детских клиниках до достижения ими 21 года, если лечение начато в возрасте до 18 лет", - говорится в нем.

Также отмечается, что продолжаться оно будет по "детским" тарифам программы госгарантий. В Минздраве пояснили, что в этом заключается преемственность оказания гражданам медицинской помощи.