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09.06.2021 07:50
Рубрика: Общество

Минздрав предложил лечить в детских онкоклиниках пациентов до 21 года

Текст: Елена Манукиян

Лечить пациентов с онкологией в детских поликлиниках и больницах будут до достижения ими 21 года. Поправки к программе госгарантий об этом, разработанные Минздравом, проходят общественное обсуждение.

Фото: iStock
Наследственные онкозаболевания смогут предупреждать

Согласно документу, лечение онкологических заболеваний у детей не должно прерываться, а потому после наступления совершеннолетия они могут продолжить получать его в детских медорганизациях, оказывающих помощь по профилю "онкология".

"Пациентов с отдельными онкологическими заболеваниями могут оставить в детских клиниках до достижения ими 21 года, если лечение начато в возрасте до 18 лет", - говорится в нем.

Также отмечается, что продолжаться оно будет по "детским" тарифам программы госгарантий. В Минздраве пояснили, что в этом заключается преемственность оказания гражданам медицинской помощи.

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