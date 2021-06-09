В Минсельхозе оценили динамику цен на продукты

Оптовые цены на сельхозпродукцию за первую неделю июня демонстрируют менее выраженную динамику, чем розничные, подсчитали в Минсельхозе.

Так, по данным ведомства на 9 июня, цены на баранину и сахар не изменились. Тогда как, по данным Росстата, с 1 по 7 июня баранина подорожала на 0,7%, а сахар - на 0,2%.

Оптовые цены на рыбу мороженую и бутилированное подсолнечное масло снизились на 0,1%. А в рознице рыба выросла в цене на 0,4%, масло - на 0,3%.

Незначительно подросла в опте стоимость гречневой крупы и питьевого пастеризованного молока - на 0,1%. При этом розничные цены на эти продукты выросли опять же сильнее: на 0,7% и 0,4% соответственно.

"Текущая динамика цен на овощи носит сезонный характер, по отдельным категориям в настоящее время наблюдается тенденция к их снижению, в частности, на капусту белокочанную (-5,9%), лук репчатый (-0,2%), огурцы (-6,1%) и томаты (-5,2%)", - отмечают в Минсельхозе.

По данным Росстата, за первую неделю июня морковь выросла в цене на 5,9%, картофель - на 4,9%, капуста белокочанная - на 3,9%, лук репчатый - на 1,6%. Цены на огурцы снизились на 6,1%, помидоры - на 4,7%.