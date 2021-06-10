Большинство рекомендуемых препаратов от COVID-19 производят в России

Среди 28 препаратов, рекомендуемых для лечения COVID-19, 21 производится в России. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова на итоговой коллегии Минпромторга.

"Достаточно сказать, что из перечня рекомендуемых Минздравом России для лечения коронавируса препаратов, а их 28, 21 производится у нас и восемь производится по полному циклу, то есть из отечественных субстанций", - сказала она.

Голикова также напомнила, что российская вакцина от коронавируса "Спутник V" зарегистрирована почти в 70 странах с населением около трех миллиардов человек.

Напомним, в России сейчас зарегистрированы четыре отечественные вакцины от COVID-19: векторные "Спутник V" и "Спутник Лайт" Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Министерства здравоохранения РФ; пептидная "ЭпиВакКорона", разработанная государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора; цельновирионный "КовиВак" Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова Российской академии наук.