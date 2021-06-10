Мурашко призвал ускорить создание коллективного иммунитета к COVID-19

Угроза развития пандемии коронавируса сохраняется, поэтому сегодня важно ускорить формирование коллективного иммунитета.

Об этом 10 июня завил министр здравоохранения Михаил Мурашко, выступая на форуме "Фармобращение-2021"

"Сегодня мы можем вернуться к вопросам развития здравоохранения и плановой повестке, несмотря на то, что угроза пандемии еще сохраняется. Но, пожалуйста, не забудьте защитить себя и своих близких прививкой от коронавируса", - сказал он, обратившись к участникам форума.

Коллективный иммунитет к COVID-19 может быть достигнут, если вакцинацию пройдут не менее 69 млн россиян. Сегодня привились 25% из них.

Министр также назвал основные задачи здравоохранения после пандемии. В их числе - быстрое введение в практику и безопасное применение новых лекарств.