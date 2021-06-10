Тест на ковид. Жизнь после
Тест на ковид. Жизнь после

Здоровье

10.06.2021 13:47
Текст: Матвей Линник

Онколог рассказал, как распознать рак на ранней стадии

Рак толстой кишки на ранних стадиях протекает практически незаметно, однако существует ряд специфичных симптомов, по которым заболевание можно своевременно выявить. Об этом в интервью "Аргументам и фактам" рассказал врач-онколог Даниил Маркарьян.

Фото: iStock
Онколог рассказал, как не пропустить начало рака

По его словам, первыми сигналами болезни могут быть неприятные ощущения в животе, нарушение стула и появление нетипичных выделений.

"Длительная потеря крови, остающаяся незамеченной, может привести к дефициту железа и анемии, а также усталости, одышке, бледности кожных покровов", - отметил специалист.

Маркарьян напомнил, что риск развития колоректального рака увеличивается с возрастом и достигает пика к 60-70 годам. Кроме того, в группу риска входят люди с воспалительными заболеваниями кишечника, семейным анамнезом или ведущие неправильный образ жизни.

Специальный проект rg.ru
Тест на ковид. Здоровье
© 1998 —2021  ФГБУ «Редакция «Российской газеты»