Онколог рассказал, как распознать рак на ранней стадии

Рак толстой кишки на ранних стадиях протекает практически незаметно, однако существует ряд специфичных симптомов, по которым заболевание можно своевременно выявить. Об этом в интервью "Аргументам и фактам" рассказал врач-онколог Даниил Маркарьян.

По его словам, первыми сигналами болезни могут быть неприятные ощущения в животе, нарушение стула и появление нетипичных выделений.

"Длительная потеря крови, остающаяся незамеченной, может привести к дефициту железа и анемии, а также усталости, одышке, бледности кожных покровов", - отметил специалист.

Маркарьян напомнил, что риск развития колоректального рака увеличивается с возрастом и достигает пика к 60-70 годам. Кроме того, в группу риска входят люди с воспалительными заболеваниями кишечника, семейным анамнезом или ведущие неправильный образ жизни.