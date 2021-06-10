Роскачество предупредило о плесени в некоторых марках мороженого

Всего эксперты проверили 19 российских торговых марок шоколадного пломбира российских производителей и одну - белорусского.

"Результаты исследования показали, что из двадцати марок шоколадного пломбира продукция трех обладает признаками фальсификации, то есть высока вероятность, что при изготовлении этого мороженого производитель использовал ингредиенты с растительными жирами", - отметили в Роскачестве.

Кроме того, в четырех образцах было обнаружено незначительное количество дрожжей, а еще в двух - плесени. Остальные претензии касались консистенции и внешнего вида десерта, а также несоответствию информации на упаковке.

Тем не менее, в большинстве образцов не было тяжелых нарушений (тяжелые металлы, бактерии кишечной палочки и антибиотики), а пять торговых марок получили высокую оценку. "Большинство производителей мороженого все же используют качественное молочное сырье и не заменяют молочный жир растительным", - заключили эксперты.