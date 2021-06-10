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10.06.2021 00:01
Рубрика: Экономика

Стопка замечаний

Счетная палата предложила маркировать весь алкоголь
Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 127(8478)
Счетная палата (СП) по результатам проверки Росалкогольрегулирования предложила выдавать производителям алкоголя бессрочные лицензии, а эксперимент по маркировке пива распространить на другой алкоголь. Это может снизить стоимость спиртного на 10%.

При проверке аудиторы нашли несколько принципиальных нарушений и недоработок. Единая государственная автоматизированная информационная система (ЕГАИС) предполагает полную прослеживаемость алкоголя от производства до продажи на кассе. Но в ней никак не фиксируются железнодорожные перевозки спиртосодержащей продукции. А отгрузка спирта по железной дороге может составлять до трети от общего объема.

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Нельзя получить данные об обороте алкогольной продукции по розничным продажам. Это мешает участникам рынка планировать производство и сбыт продукции. Также большая часть информации по-прежнему существует только на бумаге и не заносится в информсистемы.

В Росалкогольрегулировании "РГ" сообщили, что готовы к сотрудничеству с СП, но подчеркнули, что действуют в рамках закона. Хранение информации на бумажном носителе по закону является обязательным. Сведения о перевозках алкоголя в железнодорожном транспорте фиксируются в момент представления заявок о ее поставке и получении. Граждане могут получить информацию из ЕГАИС через мобильное приложение "АнтиКонтрафактАлко", а участники рынка - через программные средства ЕГАИС.

Для потребителей реализация предложений СП позволит снизить цены на алкоголь, считает руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин. Одна лицензия обходится производителю водки в 9,5 млн руб. Обновлять их надо раз в пять лет. Это отсекает с рынка небольших производителей. А крупные предприятия перекладывают эти расходы в конечную стоимость. Выдача бессрочных лицензий не отменит контроль государства - в случае чего лицензии можно аннулировать. Также позволит снизить цены на алкоголь распространение маркировки "Честный знак" на весь алкоголь. Сейчас эксперимент проходит на пиве, которое до сих пор никак не маркируется. На другой алкоголь одна спецмарка с учетом пошлины за выдачу стоит 2,5 руб., а стоимость маркировки "Честный знак" составляет 50 коп. на единицу товара, подсчитывает Шапкин.

Экономика Товары и цены Госфонды и контрольные органы Счетная палата Алкоголь и табак Госрегулирование оборота алкоголя

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