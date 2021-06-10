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Фарминдустрия

10.06.2021 11:20
Текст: Елена Манукиян

В Росздравнадзоре объяснили преимущества маркировки лекарств

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Сегодня в гражданском обороте почти все лекарства промаркированные, то есть - на них нанесен специальный код. К концу прошло года он был на упаковках лишь 65% фармпрепаратов. Об этом 10 июня на форуме "Фармобращение-2021 рассказала глава Росздравнадзора Алла Самойлова.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Она напомнила, что обязательная маркировка лекарств стартовала в июле 2020 года. И сегодня не маркируются лишь медицинские газы, радиофармацевтические препараты и медицинские пиявки.

По словам Самойловой, маркировка помогает мониторить рынок лекарств, отслеживать движение каждой упаковки, выявлять фальсификат. Благодаря ей становится наглядной ситуация на лекарственном рынке в регионах, видно где и каких препаратов не хватает. Это позволяет предотвращать исчезновение важных для населения лекарств на полках аптек.

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