В Росздравнадзоре объяснили преимущества маркировки лекарств

Сегодня в гражданском обороте почти все лекарства промаркированные, то есть - на них нанесен специальный код. К концу прошло года он был на упаковках лишь 65% фармпрепаратов. Об этом 10 июня на форуме "Фармобращение-2021 рассказала глава Росздравнадзора Алла Самойлова.

Она напомнила, что обязательная маркировка лекарств стартовала в июле 2020 года. И сегодня не маркируются лишь медицинские газы, радиофармацевтические препараты и медицинские пиявки.

По словам Самойловой, маркировка помогает мониторить рынок лекарств, отслеживать движение каждой упаковки, выявлять фальсификат. Благодаря ей становится наглядной ситуация на лекарственном рынке в регионах, видно где и каких препаратов не хватает. Это позволяет предотвращать исчезновение важных для населения лекарств на полках аптек.