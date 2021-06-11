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11.06.2021 00:41
Рубрика: Легковые авто

Aurus опередил Rolls-Royce

Текст: Владимир Баршев

Aurus Senat стал лауреатом премии "Автомобиль года" в России, опередив такие модели, как Bentley Flying Spur и Rolls-Royce Phantom. Подведены итоги этой ежегодной национальной премии и названы лучшие автомобили по мнению россиян. Aurus стал лучшим в номинации представительский премиум-класс.

Фото: iStock
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Начиная с 1 февраля на протяжении четырех месяцев более миллиона участников выбирали лучшие автомобили в 23 классах и специальных номинациях. И вот итоги этого голосования подведены.

Понятно, что мало кто из голосовавших сам ездил на Aurus Senat или хотя бы на Rolls-Royce Phantom. Выбирали, скорее, за внешность. А также наверняка сказался заложенный внутренний патриотизм. Но, тем не менее, факт остается фактом. Отечественный автолюбитель поддержал отечественного производителя. Кстати, производство этой модели запущено в Елабуге.

Отечественный автолюбитель поддержал не только отечественный автомобиль премиум-класса. Свои награды получили и другие представители российского автопрома. В частности, прорывом года был назван ГАЗ Gazelle e-NN - электрогрузовик.

Среди автомобилей малого класса победу одержала Lada Vesta. А в классе компактвэнов - Lada Largus. И понятно, что при голосовании за эти модели основную заслугу сыграли не технические или дизайнерские достоинства (хотя и они тоже), а соотношение цена-качество.В конечном итоге голосовал ведь наш, российский автолюбитель, который в первую очередь выбирает не по сердцу, а по кошельку.

Однако при таком широком круге голосования эти модели можно назвать народными. Об остальных победителях, а также об особенностях голосования расскажем в следующих заметках.

#Lada #ГАЗ #Кортеж