Переболевшие COVID-19 пройдут диспансеризацию

С 1 июля в России начнется диспансеризация для граждан, переболевших коронавирусом. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на форуме "Фармобращение-2021". Обследования будут проводиться по специальной углубленной программе, направлены они на выявление постковидного синдрома и других неблагоприятных последствий для организма, которые могла вызвать инфекция.

Пройти углубленные обследования смогут все граждане от 18 лет и старше, если диагноз COVID-19 им поставил врач, но не ранее второго месяца после выздоровления. По словам министра, списки таких граждан уже формируются. В первую очередь на диспансеризацию пригласят тех, кто перенес коронавирус в средней или тяжелой форме. Им позвонят из поликлиники, к которой они прикреплены. Также оповещение может прийти по смс, электронной почте или в личный кабинет на сайте госуслуг. Диспансеризацию можно будет пройти в 3000 медицинских организаций.

Минздрав уже разработал проект памятки об углубленной диспансеризации для переболевших коронавирусом граждан.

Граждане пройдут два этапа обследований. Первый - включает анкетирование, которое поможет выяснить, как у человека протекала инфекция, какие были симптомы во время заболевания. Затем врач предложит пациенту тест с шестиминутной ходьбой. Он распространен во всем мире и применяется для выявления патологий органов дыхания. После этого ему измерят насыщенность крови кислородом, назначат ее исследование на фрагменты белка D-димера, который образуется после разрушения тромба. Повышенное содержание этих фрагментов говорит о процессах тромбообразования в организме.

Обязательным на первом этапе остается биохимический анализ крови. По нему врач определит риски возникновения у человека сердечно-сосудистых заболеваний, почечной недостаточности, проблемы с печенью, которые также могут оказаться последствиями коронавируса. Они до конца не изучены. Второй этап диспансеризации включает тщательные исследования сердца, сосудов и органов дыхания.

На диспансеризацию можно будет записаться в личном кабинете "Мое здоровье" на портале госуслуг и непосредственно в поликлинике. Обследоваться можно только в той поликлинике, к которой человек прикреплен. С собой необходимо иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования.

По словам Мурашко, объемы оказания профилактической медицинской помощи населению будут ежегодно увеличиваться. К 2024 году регулярными профосмотрами охватят не менее 70% россиян. Сегодня расширенную взрослую диспансеризацию граждане в возрасте до 40 лет проходят раз в три года, а старше 40 лет - ежегодно. Она включает международную систему онкоскринингов из семи наиболее значимых локализаций и дополнительные скрининги здоровья для тех, кому исполнилось 65 лет.

Тем временем

С 10 по 17 июня во всех регионах проходит Всероссийская акция #ОставайсяДонором. После вакцинации от COVID-19 отвод от донорства составляет 30 дней, отчет при этом ведется с момента получения второй прививки. Сдача крови в период между 1 и 2 этапами вакцинации невозможна. Для доноров крови, которые перенесли коронавирус, отвод может составлять от 30 до 120 дней в зависимости от тяжести заболевания. Если речь идет о сдаче плазмы с антителами, то процедура разрешается не ранее чем через две недели после выписки из стационара или с домашнего лечения.

Подготовила Евгения Думанская