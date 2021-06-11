Собянин назвал долю москвичей с иммунитетом к COVID-19

Иммунитет от коронавирусной инфекции выработан примерно у половины москвичей, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"Около половины москвичей уже получили свой иммунитет либо переболев, либо сделав прививку. Но тем не менее мы видим, как агрессивно выступает COVID-19", - отметил градоначальник в интервью телеканалу "Россия 1".

Собянин также добавил, что контроль за соблюдением мер профилактики инфекции в столице будет усилен. По его словам, пик заболеваемости в этом году сдвинулся на июнь-июль против апреля-мая в прошлом году.