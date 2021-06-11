Собянин рассказал об усилении контроля за антикоронавирусными мерами

В Москве не планируется вводить новых ограничений в связи с распространением коронавируса, однако контроль за соблюдением действующих мер профилактики будет усилен. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-1".

Градоначальник подчеркнул, что уже дал указание соответствующим службам, и добавил, что действующие требования Роспотребнадзора необходимо выполнять. Собянин напомнил о важности соблюдения санитарных норм Ранее сообщалось об усилении контроля за соблюдением масочно-перчатоного режима в общественном транспорте. Также столичные власти заявили об увеличении числа проверок соблюдения мер профилактики в грядущие три праздничных дня. Меры вызваны учащением случаев заражения коронавирусной инфекцией.