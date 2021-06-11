В Роспотребнадзоре назвали еще один редкий постковидный синдром

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Часть людей, перенесших коронавирусную инфекцию, после выздоровления отмечают онемение конечностей или снижение их чувствительности.
Как рассказала РИА Новости заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, этот симптом может появиться из-за снижения питания нервных волокон в острый период болезни. По ее словам, особенно этому подвержены люди с хроническими заболеваниями, в первую очередь, сахарным диабетом, при котором и так страдают нервные окончания сосудов.
"На онемение конечностей или снижение их чувствительности при постковидном синдроме жалуются менее восьми процентов пациентов", - уточнила эксперт.