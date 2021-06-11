В Роспотребнадзоре назвали еще один редкий постковидный синдром

Часть людей, перенесших коронавирусную инфекцию, после выздоровления отмечают онемение конечностей или снижение их чувствительности.

Как рассказала РИА Новости заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, этот симптом может появиться из-за снижения питания нервных волокон в острый период болезни. По ее словам, особенно этому подвержены люди с хроническими заболеваниями, в первую очередь, сахарным диабетом, при котором и так страдают нервные окончания сосудов.

"На онемение конечностей или снижение их чувствительности при постковидном синдроме жалуются менее восьми процентов пациентов", - уточнила эксперт.