В России запустят углубленную диспансеризацию для перенесших COVID-19

При этом показатели смертности от некоторых других инфекций в прошлом году заметно улучшились: смертность от туберкулеза снизилась на 9,2%, от ВИЧ - на 7,9%. Младенческая смертность снизилась на 8,2%, - подчеркнула вице-премьер. Снижение смертности от онкологических заболеваний составило 1%.

При этом в 2021 году ситуация с COVID-19 стала лучше: так, по оперативным данным за май 2021 года, по сравнению с с тем же месяцем год назад, смертность снизилась на 6,3%, в апреле снижение составило - на 3,7%, - отметила Голикова.

За год у медиков накопилось достаточно опыта, чтобы эффективно лечить новое заболевание. При этом коронавирус отрицательно сказывается на работе всех систем организма - инфекция может приводить к осложнениям сердечно-сосудистых заболеваний, вызывать прогрессирование болезни легких, влиять на нервную систему. Это так называемый постковидный синдром, которым могут страдать даже те, кто перенес саму инфекцию относительно легко.

Для того, чтобы свести негативные последствия COVID-19 к минимуму, с 1 июля будет запущена углубленная диспансеризация для переболевших, заявила Татьяна Голикова.

"Осложнения могут проявиться не только в период острого течения заболевания, но и после выздоровления от COVID-19 в отдаленном периоде, включая фатальные исходы, поэтому важно оценить состояние здоровья людей, перенесших COVID-19", - сказала Голикова.

Диспансеризация будет проходить в два этапа. На первом этапе выявят признаки развития хронических неинфекционных заболеваний, на втором проведут дополнительные обследования для уточнения диагноза заболевания, в том числе будет выполнена компьютерная томография легких, эхокардиография для выявления патологических процессов в сердце, доплеровское исследование сосудов нижних конечностей.

"Лица, у которых по итогам диспансеризации будут выявлены какие-либо заболевания, в обязательном порядке будут поставлены на диспансерное наблюдение. Для этого Минздрав России на основании доказательной базы определит порядок такого наблюдения",- отметила Голикова.

По итогам обследования пациенты получат необходимое лечение и медицинскую реабилитацию.