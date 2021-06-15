Главный пульмонолог рассказал, можно ли ехать на море после COVID-19

"Все больные разные, у них разные фоновые заболевания, и COVID-19 у каждого протекал по-своему. Поэтому основной совет - если планируете поездку на море, обсудите это с лечащим врачом", - сказал Сергей Авдеев.
Но если взять условного "среднего" больного, у которого сохраняется легкая одышка, наблюдаются небольшие остаточные изменения в легких, то, по мнению доктора, в большинстве случаев допустимо, чтобы он на пару недель уехал на юг, к морю. "Это может пойти на пользу", - заключил Авдеев.
Полный текст интервью с Сергеем Авдеевым читайте в ближайшем выпуске "РГ-Недели".