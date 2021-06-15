Какие бесплатные обследования нужно пройти, чтобы избежать осложнений COVID-19

С 1 июля стартует программа диспансеризации для переболевших COVID-19. Главный специалист-терапевт Минздрава России Оксана Драпкина рассказала "РГ", какие новые виды исследований смогут пройти люди, перенесшие коронавирусную инфекцию, чтобы исключить возникновение постковидных осложнений.

"Россиянам, переболевшим новой коронавирусной инфекцией, будет предоставлена возможность пройти углубленную диспансеризацию, - сказала Оксана Драпкина "Российской газете". - В нее включены исследования, направленные на оценку состояния дыхательной, сердечно-сосудистой системы и склонности к тромбозам".

Поздние тромбозы могут возникнуть после COVID-19 даже у пациентов, которые перенесли инфекцию относительно легко.

"Для оценки здоровья легких врачи изучат сатурацию крови кислородом, сделают компьютерную томографию легких, спирометрию. Расширенный биохимический анализ крови на липиды, тест шестиминутной ходьбы, который выявляет сердечную недостаточность, эхокардиографическое исследование и коагулограмма помогут исключить тромбозы и заболевания сердца", - пояснила Драпкина.

Напомним, диспансеризация населения была приостановлена в 2020 году из-за эпидемии. Теперь Минздрав ставит задачу возобновить профилактические осмотры и оказание плановой медицинской помощи в полном объеме.

"На сегодняшний день диспансеризация возобновлена в большинстве регионов России. Основной задачей нашего центра является методологическое сопровождение профилактических программ и, в первую очередь, диспансеризации. Подготовлены подробные методические рекомендации по проведению углубленной диспансеризации, памятки для врачей и всех желающих пройти диспансеризацию", - рассказала Оксана Драпкина.

Диспансеризация проводится в два этапа. Если по результатам первого этапа у человека выявляются отклонения от нормы, его направят на второй этап для более углубленного обследования. После завершения двух этапов диспансеризации определяется группа здоровья для пациента и показания к диспансерному наблюдению, отметила Драпкина.