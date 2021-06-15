РФПИ: Против индийского штамма "Спутник V" эффективнее других вакцин

"Вакцина Sputnik V более эффективна против дельта - варианта коронавируса, впервые обнаруженного в Индии, чем любая другая вакцина, которая до сих пор публиковала результаты по этому штамму", - сообщили в РФПИ.

На официальном канале "Спутника V" в Twitter поясняется, что заключение о более высокой эффективности вакцины против индийского штамма сделано по результатам исследования Центра Гамалеи, которое "представлено для публикации в международном рецензируемом журнале".

О том, что Центр имени Гамалеи получил образец индийского штамма для изучения и планирует проверить протективный эффект против него вакцины Спутник V, глава Центра Александр Гинцбург сообщил еще в мае.

Тогда же он выразил уверенность, что вакцина будет против него защищать, поскольку, по его словам, "Спутник V" "в результате бустерной вакцинации создает очень высокий запас вируснейтрализующих антител".

При этом заместитель директора Центра имени Гамалеи Денис Логунов (он руководитель группы ученых, разработавших "Спутник V") не исключает, что в дальнейшем вакцину нужно будет "модернизировать" с учетом появления новых штаммов.