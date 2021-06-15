В Роспотребнадзоре рассказали, когда не вводят вторую дозу вакцины от COVID-19

Вторая доза вакцины от COVID-19 не вводится, если человек не уберег себя после первой прививки и заболел коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Роспотребнадзора.

Отмечается, что сдавать какие-либо анализы перед вакцинацией от коронавируса не нужно, главное в этот день чувствовать себя хорошо. Перед прививкой пациента обязательно осматривает врач, чтобы исключить острые заболевания, пояснили в ведомстве. Делать ПЦР-тест или тест на антитела, чтобы убедиться, что вы не перенесли заболевание бессимптомно, - личный выбор каждого, подчеркивают специалисты.

Полноценный иммунитет формируется не ранее, чем через 42-45 дней после первой инъекции. До выработки антител важно соблюдать меры профилактики: избегать скопления людей, носить маски, мыть руки и обрабатывать их антисептиком.

В России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: "Спутник V" и "Спутник Лайт" (разработчик - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ), "ЭпиВакКорона" (новосибирский центр "Вектор") и "КовиВак" (Центр имени Чумакова).