Врач рассказал, кому грозит "двойной удар" в случае COVID-19

Больные сахарным диабетом - самая уязвимая к коронавирусу группа населения. Об этом заявил главный эндокринолог Минздрава, академик Иван Дедов.

"Больные сахарным диабетом страдают генерализованным поражением сосудов, как мелких, так и крупных. COVID бьет по тем же сосудам, и получается двойной удар", - заявил специалист.

Он также отметил, что диабет - прямое показание к вакцинации.

"Вакцинация - минутное дело... А без защиты маршрут известен - инфекционная больница, а там… В общем, лучше туда не попадать", - добавил Дедов, которого цитирует РИА Новости.

Массовая вакцинация от COVID-19 стартовала в России с 18 января. Сейчас в стране зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: "Спутник V" и "Спутник Лайт" (разработчик - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ), "ЭпиВакКорона" (новосибирский центр "Вектор") и "КовиВак" (Центр имени Чумакова).