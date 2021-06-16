Абрамченко объяснила отказ от регулирования цен на продукты

Правительство РФ не будет продлевать соглашения по регулированию цен на подсолнечное масло и сахар. Об этом заявила вице-премьер Виктория Абрамченко, передает ТАСС.

"Это были разовые меры, "джентльменские" соглашения, которые хорошо сработали, но повторять это мы не планируем", - отметила она.

По словам Абрамченко, вмешательство властей плохо влияет на бизнесе и разбалансирует экономику.

Напомним, что в конце 2020 года профильные ведомства, ретейлеры и производители заключили соглашения о стабилизации цен на ряд продуктов питания. Таким образом, отпускные цены на сахар на заводах должны быть не выше 36 рублей за килограмм, на масло подсолнечное - не выше 95 рублей. В рознице сахар должен стоить не более 46 рублей, масло - не дороже 110 рублей.