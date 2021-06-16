Эксперт оценила формирование длительного иммунитета после прививки от COVID-19

Считается, что инактивированные вакцины хуже или вообще не способны гарантировать Т-клеточный (долговременный) иммунитет, в отличие от векторных или аттенуированных вакцин. Так ли это, "Российской газете" прокомментировала Светлана Закирова, заместитель гендиректора "Нанолек" по исследованиям и разработкам. Эта компания начинает в конце июля выпускать вакцину "КовиВак" Научного центра имени Чумакова.

- Сначала поясню, что представляют собой инактивированные и аттенуированные вакцины, а также принцип формирования Т-клеточного ответа. Инактивированные вакцины - это вакцины, которые представляют из себя "убитый" патоген, в случае вакцины против COVID-19 - это коронавирус SARS-Cov-2, - рассказала Светлана Закирова. - Убить его можно либо температурой, либо химическими веществами (например, формальдегидом). "КовиВак" относится именно к этому типу вакцин.

Аттенуированные вакцины представляют из себя генетически модифицированный патоген. У него изменен генетический аппарат таким образом, что данный патоген становится не вирулентным, то есть он не способен размножаться и убивать клетку, как его дикий представитель. Из российских вакцин к этому типу относятся "ЭпиВакКорона" и "Спутник V" - векторная вакцина.

"Что такое Т-клеточный ответ? Это ответ Т-лимфоцитов. Т-лимфоциты "реагируют" на эпитопы (части белковой молекулы антигена длиной 9-20 аминокислот). Такие эпитопы есть в наличии как в аттенуированный, так и в инактивированной вакцине. То есть стимулировать Т-клеточный иммунитет будет прививка любой из этих типов вакцин, - пояснила Светлана Закирова. - Однако, если инактивированная вакцина получена путем химической инактивации - то в таком случае эпитопы могут быть также химически изменены и это снизит Т-клеточный ответ. Но незначительно.