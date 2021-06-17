Мурашко: "Спутник Лайт" будет запущен в оборот через 1,5 недели

Медработник вводит вакцину от коронавируса "Спутник V" в прививочном пункте по вакцинации от COVID-19 в городской поликлинике № 191 в Москве. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

"Спутник Лайт" будет запущен в оборот через 1,5 недели. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает ТАСС.

Также, по его словам, препарат будет применяться и для ревакцинации. Все рекомендации для граждан по ревакцинации в скором времени будут подготовлены ведомством.

Как ранее заявлял глава Минздрава, "Спутником Лайт" в основном смогут прививаться люди в возрасте до 60 лет.