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17.06.2021 00:15
Рубрика: Общество

Проценко: Большинство заболевших получили только один компонент вакцины

Текст: Ольга Игнатова

Большинство из тех, кто заболели коронавирусом после вакцинации и попали в больницу в Коммунарку, успели получить только один компонент вакцины. Об этом главный врач больницы Денис Проценко рассказал в прямом эфире в Instagram.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Он пояснил, что первый пациент, заболевший после прививки коронавирусом, был доставлен в больницу в Коммунарке 30 декабря. "И на данный момент через наши руки прошли 136 пациентов, которые так или иначе участвовали в вакцинации. Большинство из этих пациентов - это те, которые получили первый компонент вакцины", - приводит слова Проценко агентство РИА Новости.

При этом всего же с декабря прошлого года по сегодняшний день в Коммунарке пролечили более 23 тысяч пациентов с ковидом. Как уточнил Проценко, на этом фоне заболевших после вакцинации всего 0,6%. "Но мы еще проанализировали среднее время от прививки до госпитализации - получилось 5,6 дня. А мы помним, что иммунитет устойчивый появляется после второго компонента через 14 дней", - добавил Денис Проценко.

Российские врачи, впрочем, никогда и не говорили, что после вакцинации нельзя заболеть. Заболеть можно, но прививка убережет от тяжелых форм развития заболевания. "Нужно всегда помнить, что все вакцины дают защиту от тяжелых форм заболевания и от крайне опасного течения, которое может вирус вызвать. Но очень многие, в первую очередь вакцина против гриппа, не защищают от встречи с вирусом и от каких-то проявлений заболеваний", - пояснила ранее глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова.

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