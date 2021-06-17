Собянин рассказал о вероятности более жестких ограничений из-за COVID-19

Столичные власти сейчас находятся очень близко к решениям о введении более жестких ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с рестораторами.

Он объяснил, что в городе резко растет число выявляемых случаев инфекции и госпитализаций. Уже развернуто 17 тысяч коек для лечения больных коронавирусом, в скором времени их число превысит 20 тысяч.

"Практически ни один европейский город себе такое позволить не может. Но еще раз скажу, что все равно это не безграничные возможности, мы находимся очень близко к более жестким решениям, - временным, но жестким решениям по ограничениям", - цитирует градоначальника ТАСС.