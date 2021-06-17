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17.06.2021 05:19
Рубрика: Общество

Проведенная в нерастянутые сроки вакцинация поможет справиться с пандемией

Вакцинация от коронавируса, проведенная в нерастянутые сроки, поможет справиться с пандемией коронавируса и сделать ситуацию управляемой. Об этом рассказал инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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По его словам, люди, которые привились год назад, уже теряют иммунитет, им нужна повторная вакцинация, а часть граждан еще не привита. "Не держится иммунная прослойка населения на том уровне, на котором она должна быть", - цитирует ТАСС врача. Он пояснил, что растянутая вакцинация защищает только привившегося человека, но не позволяет контролировать эпидпроцесс.

За текущее лето важно сделать максимальное количество прививок. Тимаков подчеркнул, что единственным эффективным способом борьбы с любой пандемией, помимо карантинных мер и соблюдения режима разобщения с инфицированным, является вакцинация.

Ранее главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко посоветовал задуматься о прививке даже переболевшим коронавирусом. Это следует сделать спустя 7-9 месяцев после болезни.

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Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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