Кабмин выделит 320 млн на изучение коллективного иммунитета к COVID-19

Более 320 млн выделит правительство Роспотребнадзору на изучение популяционного иммунитета к коронавирусу. Распоряжение об этом подписал 19 июня глава кабмина Михаил Мишустин.

В документе уточняется, что средства будут направлены на финансирование научного сотрудничества институтов, подведомственных Роспотребнадзору, с зарубежными организациями из государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. При этом 172 млн должны быть выделены в этом году, а 148 млн - в следующем.

В числе получателей финансирования - Научно-исследовательский институт "Микроб", Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор", Федеральный научно-исследовательский институт эпидемиологии, а также Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им.Пастера.

Перед научными учреждениями поставлена задача понять, как сформировать устойчивый популяционный (коллективный) иммунитет к этому заболеванию, то есть, когда большинство людей устойчивы к вирусу. Ученые пока точно не знают, как долго сохраняется иммунитет у переболевших. Вакцинация пока также дает временный эффект. Понятно, что привитым гражданам для дальнейшей защиты от коронавируса через некоторое время потребуется ревакцинация.