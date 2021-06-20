Собянин заявил о массовом заражении коронавирусом людей моложе 40 лет

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проект «Социальный банк вопросов по COVID-19»

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Мурашко: "Спутник Лайт" будет запущен в оборот через 1,5 недели 17.06.2021
Собянин рассказал о вероятности более жестких ограничений из-за COVID-19 17.06.2021
Ревакцинация "ЭпиВакКороной" может потребоваться через 9 месяцев 17.06.2021
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Проценко рассказал, у скольких пациентов не появляются антитела после прививки 17.06.2021
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Проценко: Большинство заболевших получили только один компонент вакцины 17.06.2021
Главный санитарный врач ввела в Москве обязательную вакцинацию в сфере услуг 16.06.2021
Главный санитарный врач Москвы ввела обязательную вакцинацию в сфере услуг 16.06.2021
Врач объяснил, чем отличаются антитела после прививки и после COVID-19 16.06.2021
Эксперт оценила формирование длительного иммунитета после прививки от COVID-19 16.06.2021
В каких случаях не нужна вторая доза прививки против COVID-19 15.06.2021
Центр Гамалеи изучает эффективность "Спутника V" против "московского" штамма 15.06.2021
Врач рассказал, кому грозит "двойной удар" в случае COVID-19 15.06.2021
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В Роспотребнадзоре рассказали, когда не вводят вторую дозу вакцины от COVID-19 15.06.2021
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Роспотребнадзор: Одолеть пандемию COVID-19 поможет только вакцинация 15.06.2021
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Роспотребнадзор предложил смягчить правила въезда в РФ для части россиян 11.06.2021
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В Роспотребнадзоре назвали еще один редкий постковидный синдром 11.06.2021
В ФМБА объяснили, когда привитые от COVID-19 могут стать донорами крови 10.06.2021
В Минздраве оценили необходимость ревакцинации после "Спутника V" 08.06.2021
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В Минздраве рассказали, кого будут прививать вакциной "Спутник Лайт" 08.06.2021
Мурашко: Несколько регионов России близки к победе над коронавирусом 05.06.2021
В России началось производство лекарства на основе крови переболевших COVID 05.06.2021
Мурашко анонсировал исследования вакцин от COVID на детях старше 12 лет 04.06.2021
Глава РФПИ рассказал о ходе процедуры регистрации "Спутника V" в ЕС 04.06.2021
В Москве к 15 июля "расслепят" 99% участников исследования "Спутника V" 04.06.2021
Глава РФПИ рассказал о "битве" при регистрации "Спутника V" за рубежом 04.06.2021
Первым компонентом вакцины от COVID-19 привились более 18 млн россиян 02.06.2021
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Мурашко: 60% взрослых россиян должны быть привиты от COVID-19 к осени 25.05.2021
Эпидемиолог: Заболеваемость COVID-19 в России может снизиться летом 24.05.2021
Более десяти миллионов россиян прошли полный курс вакцинации от COVID-19 24.05.2021
Матвиенко осмотрела пункт вакцинации от COVID-19 в аэропорту Кемерова 24.05.2021
Более 20 стран ослабили ограничения для вакцинированных авиапассажиров 19.05.2021
В ВОЗ высказались по поводу ограничений для непривитых от коронавируса 19.05.2021
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ВОЗ предупредила об опасности второго года пандемии COVID-19 14.05.2021
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Назван срок, на который вакцина "КовиВак" дает иммунитет к COVID-19 02.05.2021
Минздрав: Четверть переболевших COVID нуждаются в наблюдении врачей 02.05.2021
Россиянам отменили тесты на коронавирус при возвращении из Абхазии 01.05.2021
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Роспотребнадзор: Коронавирус приобретает признаки сезонного заболевания 29.04.2021
Оперштаб ответил на сообщения о начале третьей волны коронавируса в России 28.04.2021
В гражданский оборот в РФ введено почти 1,3 млн доз "ЭпиВакКороны" 28.04.2021
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Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом 23.04.2021
В Подмосковье появился голосовой робот для записи на вакцинацию от COVID-19 22.04.2021
Полный курс вакцинации "Спутником V" прошли 3,8 миллиона россиян 19.04.2021
В "Яндекс.Картах" отметили пункты вакцинации против коронавируса 16.04.2021
Собянин: Более миллиона москвичей получили первую прививку от COVID-19 15.04.2021
Гинцбург усомнился в прогнозах новой волны COVID-19 в середине апреля 11.04.2021
Гинцбург рассказал об испытаниях "кассетной боеголовки" против COVID-19 09.04.2021
В Москве сделать прививку от коронавируса можно будет во всех флагманских центрах "Мои Документы" 09.04.2021
"Вектор" назвал сроки обновления "ЭпиВакКороны" при мутации COVID-19 08.04.2021
Мурашко: Лечение от COVID-19 в России проходят 347 тысяч пациентов 06.04.2021
В Москве завершился набор добровольцев исследования вакцины "Спутник Лайт" 05.04.2021
Вакцина "Спутник лайт" вдвое снижает риск заражения COVID-19 04.04.2021
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Гинцбург рассказал о передаче антител к COVID-19 от матери к ребенку 02.04.2021
Мурашко: Гипертоникам и диабетикам не надо откладывать вакцинацию 01.04.2021
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Общество
20.06.2021 09:27
Текст: Сергей Бабкин

Собянин заявил о массовом заражении коронавирусом людей моложе 40 лет

Агрессия коронавируса сместилась в сторону людей более молодого возраста: сейчас среди заболевших - значительное число горожан моложе 40 лет. Об этом в интервью "России 1" заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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"Такой массовой заболеваемости в этой возрастной группе мы еще не видели", - подчеркнул глава города. Одной из причин этого мэр назвал появление индийского штамма. Кроме того, немаловажной стала расслабленность горожан после весеннего и зимнего подъема заболеваемости.

Ранее мэр заявил о необходимости провести массовую вакцинацию в короткие сроки. Также он призвал неукоснительно соблюдать санитарные требования.

Собянин: История с коронавирусом начинается заново
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