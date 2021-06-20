Собянин заявил о массовом заражении коронавирусом людей моложе 40 лет

Агрессия коронавируса сместилась в сторону людей более молодого возраста: сейчас среди заболевших - значительное число горожан моложе 40 лет. Об этом в интервью "России 1" заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Такой массовой заболеваемости в этой возрастной группе мы еще не видели", - подчеркнул глава города. Одной из причин этого мэр назвал появление индийского штамма. Кроме того, немаловажной стала расслабленность горожан после весеннего и зимнего подъема заболеваемости.

Ранее мэр заявил о необходимости провести массовую вакцинацию в короткие сроки. Также он призвал неукоснительно соблюдать санитарные требования.