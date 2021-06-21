Новости

Запад ввел санкции в отношении физических и юридических лиц Беларуси 18:48
Названа главная цель вакцинации от коронавируса 18:43
Экс-главу Брянкстата будут судить за поборы с подчиненных 18:42
В КЧР задержали двух человек после гибели туристов во время сплава 18:25
Гутцайт будет комментировать матч Россия - Дания 18:15
Минобороны заложило новую традицию, связанную с Днем памяти и скорби 18:05
Жириновский предложил за деньги забирать детей у женщин, планирующих аборт 18:05
В Сочи снесут самострои, из-за которых застрелили судебных приставов 18:01
В Смольном объяснили нагревание батарей в квартирах горожан 17:58
Голикова рассказала о проекте концепции по реабилитации инвалидов 17:57
В Брестской крепости посадили деревья в память о погибших 17:51
Ученый рассказал, влияет ли вакцинация от коронавируса на фертильность 17:43
Синоптик предупредил москвичей об «атмосферном монстре» из-за жары 17:42
В центре Москвы фура вылетела с Садового кольца на тротуар 17:39
В Саранске возбудили дело о мошенничестве и побоях в доме престарелых 17:23
Невакцинированным новгородцам велели ходить на работу в масках 17:21
В ярославской колонии нашли тело осужденного 17:09
Офицерский бал в Севастополе собрал 1000 участников 17:06
Названы четыре новых симптома "индийского" штамма COVID-19 17:05
Названы напитки, которые можно пить в жару 17:05
Суд вынес приговор экс-главе астраханского правительства 17:02
НАУФОР предложила уравнять налоги на доходы по вкладам и по облигациям 16:57
Глава Центра Гамалеи оценил возможность ревакцинации "Спутником V" 16:52
В середине недели температура в Москве поднимется до 37 градусов 16:45
В Подмосковье непривитых чиновников перестали пускать на работу 16:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как работает ресторан формата COVID-free
Как работает ресторан формата COVID-free
В Минтруде рассказали, что грозит работнику за отказ от вакцинации
В Минтруде рассказали, что грозит работнику за отказ от вакцинации
На Россию надвигается почти 40-градусная жара
На Россию надвигается почти 40-градусная жара
21.06.2021 18:18
Рубрика: Общество

Вакцинированным ПЦР не предлагать

Для путешественников с прививками предлагают отменить тестирование после возвращения домой
Текст: Ольга Игнатова
Если россиянин прошел полный курс вакцинации от коронавируса, то после возвращения домой из поездки ему не надо будет сдавать ПЦР-тесты на COVID-19. Такие изменения в действующие правила санитарной безопасности при пересечении государственной границы подготовил Роспотребнадзор. Сейчас они проходят общественное обсуждение. Послабления предлагается дать и тем, кто переболел ковидом и имеет антитела.

При наличии завершенного курса вакцинации против COVID-19 или приобретенного иммунитета в результате перенесенного заболевания двукратное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР не требуется. При этом обязательным является размещение на портале госуслуг информации о наличии вакцинации против COVID-19 или результатов исследования на наличие иммуноглобулинов IgG к COVID-19", - говорится в проекте приказа Главного государственного санитарного врача России.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Мурашко объяснил, нужно ли сдавать тесты на антитела после вакцинации

Сегодня вакцинация является единственной профилактикой опасного заболевания и формирует защиту от вируса. "Предлагаемые изменения позволят не проходить двойное тестирование, что сбережет время и деньги на тесты, а значит, будет еще одним стимулом к скорейшей вакцинации, - отметила зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко. - Это намного облегчит жизнь многим при поездках, в отпуске при заселении в отели, на работе, где требуется обязательное тестирование. Люди будут больше мотивированы на вакцинацию и, как следствие, сберегут здоровье и жизни".

С начала мая все россияне, которые побывали за границей, после возвращения в Россию должны сдать два теста ПЦР. Первый - сразу по приезде, второй - в срок до пяти дней с момента въезда в Россию, разница между тестами должна быть не менее суток.

Как ранее подчеркнули "Российской газете" в Роспотребнадзоре, эта мера санитарного контроля касается всех въезжающих. В том числе и тех, кто прибудет из Беларуси или других стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - Киргизии, Армении, Казахстана.

Граждане этих стран сейчас могут въезжать в Россию с помощью мобильного приложения "Путешествую без COVID-19", которое позволяет получать информацию из сети присоединившихся к системе лабораторий и подтверждать отсутствие COVID-19 при пересечении границ России в определенных пунктах пропуска.

Как ранее сообщил "РГ" вице-премьер Алексей Оверчук, использование приложения "Путешествую без COVID-19" может стать обязательным при въезде в Россию из стран ЕАЭС уже 1 июля 2021 года, а для государств - членов Содружества Независимых Государств - с 1 сентября 2021 года.

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Минздрав дал рекомендации для ревакцинации от COVID-19
Стало известно состояние детей после столкновения автобусов под Туапсе
Захарова сравнила продление санкций ЕС против Крыма с наступанием на грабли
Набиуллина рассказала о последствиях раздачи денег россиянам
Власти Махараштры сообщили о 20 заболевших новым штаммом COVID-19
На очные лекции в московские вузы попадут только вакцинированные
Переболевшим COVID-19 прививку нужно делать через полгода