Если россиянин прошел полный курс вакцинации от коронавируса, то после возвращения домой из поездки ему не надо будет сдавать ПЦР-тесты на COVID-19. Такие изменения в действующие правила санитарной безопасности при пересечении государственной границы подготовил Роспотребнадзор. Сейчас они проходят общественное обсуждение. Послабления предлагается дать и тем, кто переболел ковидом и имеет антитела.

При наличии завершенного курса вакцинации против COVID-19 или приобретенного иммунитета в результате перенесенного заболевания двукратное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР не требуется. При этом обязательным является размещение на портале госуслуг информации о наличии вакцинации против COVID-19 или результатов исследования на наличие иммуноглобулинов IgG к COVID-19", - говорится в проекте приказа Главного государственного санитарного врача России.

Сегодня вакцинация является единственной профилактикой опасного заболевания и формирует защиту от вируса. "Предлагаемые изменения позволят не проходить двойное тестирование, что сбережет время и деньги на тесты, а значит, будет еще одним стимулом к скорейшей вакцинации, - отметила зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко. - Это намного облегчит жизнь многим при поездках, в отпуске при заселении в отели, на работе, где требуется обязательное тестирование. Люди будут больше мотивированы на вакцинацию и, как следствие, сберегут здоровье и жизни".

С начала мая все россияне, которые побывали за границей, после возвращения в Россию должны сдать два теста ПЦР. Первый - сразу по приезде, второй - в срок до пяти дней с момента въезда в Россию, разница между тестами должна быть не менее суток.

Как ранее подчеркнули "Российской газете" в Роспотребнадзоре, эта мера санитарного контроля касается всех въезжающих. В том числе и тех, кто прибудет из Беларуси или других стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - Киргизии, Армении, Казахстана.

Граждане этих стран сейчас могут въезжать в Россию с помощью мобильного приложения "Путешествую без COVID-19", которое позволяет получать информацию из сети присоединившихся к системе лабораторий и подтверждать отсутствие COVID-19 при пересечении границ России в определенных пунктах пропуска.

Как ранее сообщил "РГ" вице-премьер Алексей Оверчук, использование приложения "Путешествую без COVID-19" может стать обязательным при въезде в Россию из стран ЕАЭС уже 1 июля 2021 года, а для государств - членов Содружества Независимых Государств - с 1 сентября 2021 года.