Минздрав разработал рекомендации по ревакцинации от коронавируса. Требования различаются в зависимости от эпидемиологической обстановки в стране, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью телеканалу "Россия 24".

При подъеме заболеваемости ревакцинироваться нужно раз в полгода. Фото: Олеся Курпяева

"Пока видим, что в период эпидемического подъема это нужно будет делать через шесть месяцев - как переболевшим, так и вакцинированным ранее", - сказал министр. При спокойной обстановке ревакцинация возможна раз в 12 месяцев. Глава минздрава отметил, что ревакцинация позволит сформировать достаточный уровень антител в крови, чтобы защититься от всех штаммов COVID-19. Кроме того, повторная прививка - один из способов достичь коллективного иммунитета.

Ранее министр заявил, что для ревакцинации подойдет вакцина "Спутник Лайт", которая выйдет в гражданский оборот после 25 июня. Эффективность однокомпонентной вакцины составляет почти 80%, иммунитет формируется к 28-му дню после прививки.

Мурашко отмечал, что у переболевших антитела сохраняются до девяти месяцев. После прививки вакциной "Спутник V" высокий титр гарантированно держится первые полгода, после чего начинает снижаться.