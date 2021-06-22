Эксперты рассказали, что мешает развитию бизнеса

В большинстве регионов отмечается уменьшение доли малых и средних предприятий, следует из анализа Института комплексных стратегических исследований (есть в распоряжении "РГ").

В прошлом году она снизилась в 50 из них, а сильнее всего - в Ингушетии, Псковской области, Москве и Дагестане. В остальных регионах вклад предприятий МСП в общий оборот организаций оказался минимальным.

Например, на Чукотке он составил всего 6%, Дагестане - 6,5%, Мурманской области - 7,5%, Коми - 8,3%, Кемеровской области - 8,4%. Отмечается, что у этих регионов преимущественно сырьевая ориентация экономики с доминирующей ролью крупных добывающих организаций.

По данным Росстата, доля малых и средних предприятий в обороте организаций снижается на протяжение последних трех лет. Причем очень резко сократилось их число в сферах недвижимого имущества, строительства, грузовых перевозках. Аналогичная тенденция прослеживается и в культуре, спорте, информационных технологиях, общественном питании, оптовой и розничной торговле.

Аналитики связывают это с тем, что большинство мер поддержки малого и среднего предпринимательства относятся преимущественно к микро-бизнесу. Для развития малых и средних компаний не хватает доступного заемного финансирования для широкого круга предпринимателей. Также нужны доступные рынки сбыта продукции и услуг. В связи с этим, корпорация МСП предполагает расширить участие компаний МСП в госзакупках и закупках госкомпаний, повысив соответствующие требования и нормативы к заказчикам.

Помимо роста доходов населения, эксперты считают важным восстановление инвестиционного спроса со стороны частного бизнеса и государства, особенно для строительных и промышленных предприятий. "Иными словами, задача поддержки спроса на продукцию МСП требует перехода к полноценной стимулирующей фискальной политике, ориентированной на оживление инвестиционного процесса и рост доходов населения", - говорится в исследовании.