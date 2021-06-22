Мурашко рекомендовал студентам привиться до начала учебного года

"Начать вакцинацию нужно не позднее середины июля, чтобы с 1 сентября учебный процесс шел без сбоев", - сказал Мурашко. Он подчеркнул, что прививка остается самым эффективным способом защиты от коронавируса.

Призвал вакцинироваться студентов также министр науки и высшего образования Валерий Фальков, который подчеркнул, что наращивание темпов вакцинации - это совместная задача вузов, научных организаций, министерства. "Необходимо организовать возможность для добровольной вакцинации и обеспечить безопасность образовательного процесса и проживания студентов в общежитиях", - подчеркнул он.