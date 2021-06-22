Власти Москвы заявили о взрывном росте коронавируса летом

В последние три недели в Москве зафиксирован взрывной рост заболеваемости коронавирусом. Об этом в интервью "России 24" заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество вновь выявленных случаев у нас за этот период увеличился практически на 100 процентов", - подчеркнула вице-мэр.

Главным фактором роста заболеваемости считается приход нового индийского штамма, отметила Анастасия Ракова. Он более заразен, чем уханьский, и последствия при заражении тяжелее.

Также имеется и другой комплекс возможных причин. "Это и невнимательное отношение горожан к соблюдению мер безопасности, в первую очередь ношению масок, и низкий процент вакцинации", - добавила Анастасия Ракова.