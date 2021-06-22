В РФПИ подтвердили наличие длительного Т-клеточного иммунитета после "Спутника V"

Повторная вакцинация год спустя после первой в разы увеличивает уровень антител к коронавирусу всего за три дня, - в этом убедился на собственном опыте генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Год назад он вакцинировался в рамках клинических испытаний "Спутника V", а теперь решил пройти ревакцинацию.

"Повторная вакцинация через время, определенное регулирующими органами, является крайне важной. В частности, на собственном примере я увидел, что после ревакцинации уровень антител к коронавирусной инфекции, который снизился примерно через год после вакцинации, резко восстановился и вырос в 6 раз в течение 3 дней, - сообщил сегодня Кирилл Дмитриев. - Такой быстрый рост уровня антител, который после обычной вакцинации занимает 4-6 недель , свидетельствует о наличии сильного клеточного иммунитета после прививки "Спутник V", который обеспечивает активную и быструю выработку антител при столкновении с инфекцией или при ревакцинации".

Таким образом, ревакцинация вакциной "Спутник Лайт" является очень эффективной для быстрого повышения уровня активных антител и повышения уровня вакцинной защиты, - подчеркнул Дмитриев.

Он также подтвердил, что вакцина "Спутник Лайт" будет выведена в гражданский оборот в ближайшие дни.