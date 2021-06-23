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23.06.2021 20:33
Рубрика: Экономика

Книгу теснит коробка

Бумага для школьных учебников может подорожать на треть
Текст: Алексей Дуэль
Российская газета - Федеральный выпуск № 138(8489)
Рост цен на древесину, начавшийся еще осенью прошлого года, может осложнить выпуск бумажных книг и в том числе школьных учебников. В себестоимости последних на долю бумаги приходится примерно одна треть.
Фото: Константин Чалабов/РИА Новости Фото: Константин Чалабов/РИА Новости
Фото: Константин Чалабов/РИА Новости

Цены на бумагу контролирует Федеральная антимонопольная служба, поэтому безосновательно повышать их производителям никто не позволит. Тем не менее за год, по данным национальной ассоциации лесопромышленников "Русский лес", цены на круглые лесоматериалы выросли в среднем на 35%. Рекордсменом стал березовый фанкряж (толстая часть березового ствола, используется для производства фанеры), цены на него выросли на 60-80%, хвойный пиловочник - на 40-50%. Стоимость баланса и щепы, из которых делают офсетную бумагу, в том числе для печати книг, выросла на 30%.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Одновременно за год пандемии заметно изменились предпочтения потребителей картонных и бумажных изделий. Взрывной рост онлайн-торговли привел к увеличению потребности в упаковке, в том числе - картоне. Одновременно сократился спрос на бумажные книги. Из-за этого Архангельский ЦБК в начале лета остановил две бумагоделательные машины, перераспределив ресурсы для выпуска гофрокартона и санитарно-гигиенических изделий, сообщало ранее издание РБК.

В результате на книжном рынке, с одной стороны, сократилось предложение бумаги, с другой - сырье, из которого эту дефицитную бумагу делают, подорожало на треть.

На книжном рынке, с одной стороны, сократилось предложение бумаги,с другой - сырье, из которого эту бумагу делают, подорожало на треть

"Наблюдается рост цены на упаковку для яиц, картоны переплетные, полиграфические, тарные, большая часть которых производится из макулатуры", - говорит замглавы Лиги переработчиков макулатуры Денис Кондратьев. Он считает, что увеличение сбора макулатуры могло бы снизить напряжение и на рынке тарного картона, и на других смежных рынках, в том числе бумажном. Однако пока этого не происходит. Ранее в минпромторге "РГ" сообщили, что перебои с поставками офсетной бумаги могут быть связаны с повышенным сезонным спросом на нее и последствиями локдауна: временное явление.

Справка "РГ"

То, как укомплектованы школьные библиотеки и как обеспечены учебниками школьники, - зона прямой ответственности региональных и территориальных органов управления образованием, и этот вопрос всегда на контроле, сообщили "РГ" в минпросвещения. "Вся учебная литературы, все учебники предоставляются учащимся безвозмездно. И никакие факторы, связанные с рынком учебной литературы, не должны влиять на этот процесс", - рассказали в ведомстве.

Подготовила Мария Агранович

Экономика Отрасли Ресурсы

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